Военные США сбили четыре дрона и ракету в Красном море, которые выпустили йеменские хуситы

В Центральном командовании установили, что ракета и дроны представляют непосредственную угрозу для США, коалиции и торговых судов в регионе

Американский ракетный эсминец USS Gravely. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Американские военные отразили две атаки хуситов, которые, вероятно, были направлены против кораблей и торговых судов. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных Сил США (CENTCOM).

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По данным военных, американские военные отбили две атаки хуситов, уничтожив четыре ударных беспилотника и баллистическую ракету.

В Центральном командовании установили, что ракета и дроны представляют непосредственную угрозу для США, коалиции и торговых судов в регионе.

Военные акцентировали, что уничтожение воздушных целей хуситов делаются исключительно для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для судов США, коалиции и торговых судов.

"Корабль коалиции успешно поразил одну противокорабельную баллистическую ракету над Аденским заливом. Ракета, вероятно, была нацелена на судно MV Yorktown, идущее под флагом США, с 18 американскими и четырьмя греческими членами экипажа. Ни США, ни коммерческие суда не сообщили о травмах", – говорится в сообщении CENTCOM.

Йеменские хуситы – союзники ХАМАС в войне с Израилем. Поскольку у Йемена и Израиля нет общей границы, хуситы объявили ему морскую блокаду и начали обстреливать и захватывать суда в Красном море, поставив под риск торговлю через Суэцкий канал.

10 января Совбез ООН одобрил резолюцию, требующую от хуситов немедленно прекратить нападения на суда.

В ночь на 12 января по указанию Байдена США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

13 января йеменские хуситы ошибочно атаковали танкер под флагом Панамы, перевозивший российскую нефть.

21 марта хуситы заверили Россию и Китай в том, что их суда, проплывающие через Красное море и Аденский залив, не будут атакованы.

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