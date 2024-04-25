Военные США сбили четыре дрона и ракету в Красном море, которые выпустили йеменские хуситы
Американские военные отразили две атаки хуситов, которые, вероятно, были направлены против кораблей и торговых судов. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных Сил США (CENTCOM).
По данным военных, американские военные отбили две атаки хуситов, уничтожив четыре ударных беспилотника и баллистическую ракету.
В Центральном командовании установили, что ракета и дроны представляют непосредственную угрозу для США, коалиции и торговых судов в регионе.
Военные акцентировали, что уничтожение воздушных целей хуситов делаются исключительно для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для судов США, коалиции и торговых судов.
"Корабль коалиции успешно поразил одну противокорабельную баллистическую ракету над Аденским заливом. Ракета, вероятно, была нацелена на судно MV Yorktown, идущее под флагом США, с 18 американскими и четырьмя греческими членами экипажа. Ни США, ни коммерческие суда не сообщили о травмах", – говорится в сообщении CENTCOM.
- Йеменские хуситы – союзники ХАМАС в войне с Израилем. Поскольку у Йемена и Израиля нет общей границы, хуситы объявили ему морскую блокаду и начали обстреливать и захватывать суда в Красном море, поставив под риск торговлю через Суэцкий канал.
- 10 января Совбез ООН одобрил резолюцию, требующую от хуситов немедленно прекратить нападения на суда.
- В ночь на 12 января по указанию Байдена США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.
- 13 января йеменские хуситы ошибочно атаковали танкер под флагом Панамы, перевозивший российскую нефть.
- 21 марта хуситы заверили Россию и Китай в том, что их суда, проплывающие через Красное море и Аденский залив, не будут атакованы.
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