Військові втрати РФ знову зростають, за добу 930 осіб і 60 одиниць бронетехніки – Генштаб

Минулої доби армія РФ в Україні втратила 930 осіб, 18 танків, 43 БМП і 42 артилерійські установки, повідомляє у зведенні Генштаб ЗСУ.

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Орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:

→ особового складу – приблизно 302 420 (+930);

→ танків – 5241 (+18);

→ бойових броньованих машин – 9877 (+43);

→ артилерійських систем – 7292 (+42);

→ РСЗВ – 850 (+4);

→ засобів ППО – 566 (+3);

→ літаків – 322 (+1);

→ вертольотів – 324;

→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5488 (+20);

→ крилатих ракет – 1549 (+2);

→ кораблів/катерів – 20;

→ підводних човнів — 1;

→ автомобільної техніки й автоцистерн – 9658 (+34);

→ спеціальної техніки – 1032 (+13).

У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Старомайорського. За добу на фронті сталося 57 бойових зіткнень.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що нові інноваційні підходи зможуть перетворити російсько-українську війну з позиційної назад на маневрену.

25 жовтня Залужний з начальником Генштабу ЗСУ провів роботу в одному з пунктів управління командування Повітряних сил.

26 жовтня головнокомандувач ЗСУ провів зустріч у широкому складі з верховним головнокомандувачем Об'єднаних ЗС НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі і начальником Штабу оборони Великої Британії.

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