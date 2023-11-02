Військові втрати РФ знову зростають, за добу 930 осіб і 60 одиниць бронетехніки – Генштаб
Минулої доби армія РФ в Україні втратила 930 осіб, 18 танків, 43 БМП і 42 артилерійські установки, повідомляє у зведенні Генштаб ЗСУ.
Орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:
→ особового складу – приблизно 302 420 (+930);
→ танків – 5241 (+18);
→ бойових броньованих машин – 9877 (+43);
→ артилерійських систем – 7292 (+42);
→ РСЗВ – 850 (+4);
→ засобів ППО – 566 (+3);
→ літаків – 322 (+1);
→ вертольотів – 324;
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5488 (+20);
→ крилатих ракет – 1549 (+2);
→ кораблів/катерів – 20;
→ підводних човнів — 1;
→ автомобільної техніки й автоцистерн – 9658 (+34);
→ спеціальної техніки – 1032 (+13).
У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Старомайорського. За добу на фронті сталося 57 бойових зіткнень.
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