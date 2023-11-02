Военные потери РФ снова растут, за сутки 930 человек и 60 единиц бронетехники – Генштаб

За прошедшие сутки армия РФ в Украине потеряла 930 человек, 18 танков, 43 БМП и 42 артиллерийских установки, сообщает в сводке Генштаб ВСУ.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:

→ личного состава — примерно 302 420 (+930);

→ танков — 5241 (+18);

→ боевых бронированных машин — 9877 (+43);

→ артиллерийских систем — 7292 (+42);

→ РСЗО — 850 (+4);

→ средств ПВО — 566 (+3);

→ самолетов — 322 (+1);

→ вертолетов — 324;

→ БПЛА оперативно-тактического уровня — 5488 (+20);

→ крылатых ракет — 1549 (+2);

→ кораблей/катеров — 20;

→ подлодок — 1;

→ автомобильной техники и автоцистерн — 9658 (+34);

→ специальной техники — 1032 (+13).

В утренней сводке Генштаб сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Старомайорского. За сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что новые инновационные подходы смогут превратить российско-украинскую войну с позиционной обратно в маневренную.

25 октября Залужный с начальником Генштаба ВСУ провел работу в одном из пунктов управления командования Воздушных сил.

26 октября главнокомандующий ВСУ провел встречу в широком составе с верховным главнокомандующим Объединенными ВС НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе и начальником Штаба обороны Великобритании.

Читайте также: Залужный: РФ не стоит недооценивать, значительное время будет преимущество в вооружениях

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.