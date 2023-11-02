Военные потери РФ снова растут, за сутки 930 человек и 60 единиц бронетехники – Генштаб
За прошедшие сутки армия РФ в Украине потеряла 930 человек, 18 танков, 43 БМП и 42 артиллерийских установки, сообщает в сводке Генштаб ВСУ.
Ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:
→ личного состава — примерно 302 420 (+930);
→ танков — 5241 (+18);
→ боевых бронированных машин — 9877 (+43);
→ артиллерийских систем — 7292 (+42);
→ РСЗО — 850 (+4);
→ средств ПВО — 566 (+3);
→ самолетов — 322 (+1);
→ вертолетов — 324;
→ БПЛА оперативно-тактического уровня — 5488 (+20);
→ крылатых ракет — 1549 (+2);
→ кораблей/катеров — 20;
→ подлодок — 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн — 9658 (+34);
→ специальной техники — 1032 (+13).
В утренней сводке Генштаб сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Старомайорского. За сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений.
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