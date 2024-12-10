"Він хоче нас зрозуміти". Прем'єр Чехії "приємно здивований" розмовою з Трампом про Україну
Прем'єр Чехії Петр Фіала в інтерв'ю Bloomberg заявив, що був "приємно здивований" нещодавньою телефонною розмовою з обраним президентом США Дональдом Трампом щодо України.
Трамп, за словами Фіали, неодноразово ставив запитання, прагнучи дізнатися думку чеського прем'єра. Обраний лідер США також згадав про свої родинні зв'язки з Чехією, звідки походить його покійна дружина Іванна.
"Пан Трамп хотів зрозуміти нашу думку. Я вважаю, що він дуже добре розуміє, що ситуація в Україні — і на Близькому Сході — повинна бути вирішена і що це рішення буде дуже складним", – сказав глава чеського уряду.
Фіала також наголосив на вимозі Трампа щодо збільшення оборонних витрат і закликав європейських союзників активніше зміцнювати військовий потенціал та підтримку України, а не чекати, поки Сполучені Штати зроблять перший крок. Він додав, що цього року його уряд підвищить оборонні витрати до 2% ВВП відповідно до стандартів НАТО.
"Наша безпека не може вічно ґрунтуватися на готовності США захищати Європу. Ми повинні відігравати більшу роль, брати на себе більше відповідальності", – підсумував чеський прем'єр.
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