"Він хоче нас зрозуміти". Прем'єр Чехії "приємно здивований" розмовою з Трампом про Україну

За словами Фіали, обраний президент США розуміє, що ситуація в Україні має бути вирішена і це рішення буде "дуже складним"

Петр Фіала (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

Прем'єр Чехії Петр Фіала в інтерв'ю Bloomberg заявив, що був "приємно здивований" нещодавньою телефонною розмовою з обраним президентом США Дональдом Трампом щодо України.

Трамп, за словами Фіали, неодноразово ставив запитання, прагнучи дізнатися думку чеського прем'єра. Обраний лідер США також згадав про свої родинні зв'язки з Чехією, звідки походить його покійна дружина Іванна.

"Пан Трамп хотів зрозуміти нашу думку. Я вважаю, що він дуже добре розуміє, що ситуація в Україні — і на Близькому Сході — повинна бути вирішена і що це рішення буде дуже складним", – сказав глава чеського уряду.

Фіала також наголосив на вимозі Трампа щодо збільшення оборонних витрат і закликав європейських союзників активніше зміцнювати військовий потенціал та підтримку України, а не чекати, поки Сполучені Штати зроблять перший крок. Він додав, що цього року його уряд підвищить оборонні витрати до 2% ВВП відповідно до стандартів НАТО.

"Наша безпека не може вічно ґрунтуватися на готовності США захищати Європу. Ми повинні відігравати більшу роль, брати на себе більше відповідальності", – підсумував чеський прем'єр.