"Он хочет нас понять". Премьер Чехии "приятно удивлен" разговором с Трампом об Украине

По словам Фиалы, избранный президент США понимает, что ситуация в Украине должна быть решена и это решение будет "очень сложным"

Петр Фиала (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

Премьер Чехии Петр Фиала в интервью Bloomberg заявил, что был "приятно удивлен" недавним телефонным разговором с избранным президентом США Дональдом Трампом касательно Украины.

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Трамп, по словам Фиалы, неоднократно задавал вопросы, стремясь узнать мнение чешского премьера. Избранный лидер США также упомянул о своих родственных связях с Чехией, откуда родом его покойная жена Иванна.

"Господин Трамп хотел понять наше мнение. Я считаю, что он очень хорошо понимает, что ситуация в Украине – и на Ближнем Востоке – должна быть решена и что это решение будет очень сложным", – сказал глава чешского правительства.

Фиал также отметил требование Трампа об увеличении оборонных расходов и призвал европейских союзников активнее укреплять военный потенциал и поддержку Украины, а не ждать, пока Соединенные Штаты сделают первый шаг. Он добавил, что в этом году его правительство повысит оборонные расходы до 2% ВВП в соответствии со стандартами НАТО.

"Наша безопасность не может вечно основываться на готовности США защищать Европу. Мы должны играть большую роль, брать на себя больше ответственности", – подытожил чешский премьер.