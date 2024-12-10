"Он хочет нас понять". Премьер Чехии "приятно удивлен" разговором с Трампом об Украине
Премьер Чехии Петр Фиала в интервью Bloomberg заявил, что был "приятно удивлен" недавним телефонным разговором с избранным президентом США Дональдом Трампом касательно Украины.
Трамп, по словам Фиалы, неоднократно задавал вопросы, стремясь узнать мнение чешского премьера. Избранный лидер США также упомянул о своих родственных связях с Чехией, откуда родом его покойная жена Иванна.
"Господин Трамп хотел понять наше мнение. Я считаю, что он очень хорошо понимает, что ситуация в Украине – и на Ближнем Востоке – должна быть решена и что это решение будет очень сложным", – сказал глава чешского правительства.
Фиал также отметил требование Трампа об увеличении оборонных расходов и призвал европейских союзников активнее укреплять военный потенциал и поддержку Украины, а не ждать, пока Соединенные Штаты сделают первый шаг. Он добавил, что в этом году его правительство повысит оборонные расходы до 2% ВВП в соответствии со стандартами НАТО.
"Наша безопасность не может вечно основываться на готовности США защищать Европу. Мы должны играть большую роль, брать на себя больше ответственности", – подытожил чешский премьер.
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