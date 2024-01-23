Вісім головних новин України та світу на 19:00 23 січня

Масована російська ракетна атака по Україні, нове засідання у форматі "Рамштайн" та інші новини

Фото: Володимир Зеленський

1. Ракетна атака. У Харкові є влучання у житловий будинок. У Києві – падіння уламків та пожежі. Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія здійснила вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є займання припаркованих автівок, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід, повідомили представники місцевої влади та працівники ДСНС (детальніше).

2. Росія атакувала "Іскандерами", Х-22, Х-101 та іншими. ППО збила 21 ворожу ракету – ЗСУ. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину, додали у Повітряних силах ЗСУ (детальніше).

3. Атака на Харків: семеро загиблих, 57 постраждалих. Попередньо, били з С-300 та Х-22 – відео. Голова Харківської ОВА повідомив, що унаслідок російської атаки у місті загинули шестеро людей. Національна поліція повідомила про 57 поранених, серед них вісім дітей. Правоохоронці показали відео з наслідками атаки (детальніше).

4. Масштабна інвестиція: НАТО закупить 155-мм боєприпасів на $1,2 млрд. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і директорка Агенції НАТО з підтримки й постачання Стейсі Каммінгс підписали угоду про закупівлю близько 220 000 155-міліметрових артилерійських снарядів на суму $1,2 млрд. Угода є новою масштабною інвестицією в артилерійські снаряди (детальніше).

5. Частина Львова вночі залишилася без опалення. Є підозра, що це зробили хакери. У ніч проти 23 січня житловий масив Сихів у Львові залишився без опалення. Тепловики підозрюють, що це сталося внаслідок кібератаки на системи Львівтеплоенерго (детальніше).

6. Залужний та Буданов беруть участь у "Рамштайні-18" онлайн, голова делегації – Умєров: деталі. Розпочалося онлайн-засідання 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Українську делегацію очолює голова Міноборони Рустем Умєров, до неї також увійшли головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник воєнної розвідки Кирило Буданов та начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала (детальніше).

7. США закликали союзників надати Україні більше ППО. Остін: Не повинні похитнутися в підтримці. Міністр оборони США Ллойд Остін виступив зі вступним словом на віртуальному засіданні Контактної групи з питань оборони України. Він закликав учасників надати Силам оборони більше наземних систем протиповітряної оборони (детальніше).

8. В Україні знову заборонено продавати бензин Євро-3 та Євро-4. Кабінет міністрів відновив дію вимог щодо якості пального не нижче екологічного стандарту "Євро-5". Крім того, відновлено вимоги директив Євросоюзу щодо заборони продажу етилованого бензину та щодо встановлення вимог на паливо, яке використовується у дорожніх транспортних засобах і недорожній рухомій техніці, сільськогосподарських і лісогосподарських тракторах і рекреаційних суднах (детальніше).

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