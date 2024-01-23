Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 января

Массированная российская ракетная атака по Украине, новое заседание в формате "Рамштайн" и другие новости

Фото: Владимир Зеленский

1. Ракетная атака. В Харькове есть попадание в жилой дом. В Киеве – падение обломков и пожары. В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия произвела утром 23 января, в Святошинском районе Киева есть возгорание припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горит газопровод, сообщили представители местных властей и работники ГСЧС (подробнее).

2. Россия атаковала "Искандерами", Х-22, Х-101 и другими. ПВО сбила 21 вражескую ракету – ВСУ. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину, добавили в Воздушных силах ВСУ (подробнее).

3. Атака на Харьков: семеро погибших, 57 пострадавших. Предварительно били с С-300 и Х-22 – видео. Глава Харьковской ОВА сообщил, что в результате российской атаки в городе погибли шесть человек. Национальная полиция сообщила о 57 раненых, среди них восемь детей. Правоохранители показали видео с последствиями атаки (подробнее).

4. Масштабная инвестиция: НАТО закупит 155-мм боеприпасов на $1,2 млрд. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и директор Агентства НАТО по поддержке и поставке Стейси Каммингс подписали соглашение о закупке около 220 000 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на сумму $1,2 млрд. Соглашение является новой масштабной инвестицией в артиллерийские снаряды (подробнее).

5. Часть Львова ночью осталась без отопления. Есть подозрение, что это сделали хакеры . В ночь на 23 января жилой массив Сихов во Львове остался без отопления. Тепловики подозревают, что это произошло в результате кибератаки на системы Львовтеплоэнерго (подробнее).

6. Залужный и Буданов принимают участие в "Рамштайне-18" онлайн, глава делегации – Умеров: детали. Началось онлайн-заседание 18-й встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Украинскую делегацию возглавляет глава Минобороны Рустем Умеров, в нее также вошли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник военной разведки Кирилл Буданов и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала (подробнее).

7. США призвали союзников предоставить Украине больше ПВО. Остин: Не должны пошатнуться в поддержке. Министр обороны США Ллойд Остин выступил со вступительным словом на виртуальном заседании Контактной группы по обороне Украины. Он призвал участников предоставить Силам обороны больше наземных систем противовоздушной обороны (подробнее).

8. В Украине снова запрещено продавать бензин Евро-3 и Евро-4. Кабинет министров возобновил действие требований качества топлива не ниже экологического стандарта "Евро-5". Кроме того, восстановлены требования директив Евросоюза относительно запрета продажи этилированного бензина и установления требований на топливо, используемое в дорожных транспортных средствах и недорожной подвижной технике, сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторах и рекреационных судах (подробнее).

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