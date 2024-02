Вісім головних новин України та світу на 19:00 7 лютого

Фото: ДСНС

1. Київ. Четверо загиблих, понад 10 постраждалих, є руйнування й пожежа у будинку – відео. З самого ранку Росія завдавала масованої ракетно-дронової атаки по Україні. У Києві постраждали близько десятка осіб у Голосіївському та Дніпровському районах, пошкоджені комунікації, є загиблі (детальніше).

2. Масована атака. Сили оборони знищили 29 з 44 ракет та 15 з 20 Shahed – Залужний. Російські окупанти 7 лютого завдали ударів по території України, використовуючи різні засоби: безпілотники, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Сили оборони знищили 44 з 64 ворожих цілей (детальніше).

3. Швеція закрила розслідування вибухів на Північних потоках. Воно продовжиться у Німеччині. Прокуратура Швеції оголосила про закриття розслідування вибухів на Північних потоках через відсутність юрисдикції. Воно продовжиться у Німеччині, йдеться в заяві прокуратури (детальніше).

4. Митниця підтвердила: поляки знову перекриють Україні найбільший пункт пропуску. Державна митна служба України офіційно підтвердила, що з 9 лютого польські фермери заблокують найбільший пункт пропуску на кордоні Дорогуськ – Ягодин. Щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею інформація зʼясовується (детальніше).

5. Мобілізація. Рада підтримала урядовий законопроєкт у першому читанні. Законопроєкт було ухвалено парламентом без пропозицій Комітету з нацбезпеки; надалі буде 14 днів (до 21 лютого) на внесення правок у документ, після чого відбудеться друге читання (детальніше).

6. Айтівці закликали не ухвалювати законопроєкт про мобілізацію в поточній редакції: несе ризики. Асоціація IT Ukraine, Lviv IT Cluster та Kharkiv IT Cluster закликали уряд до обговорень з ІТ-спільнотою ризиків та наслідків для IT-індустрії нового законопроєкту про мобілізацію. Організації водночас наголосили на підтримці "прагнення до справедливості" (детальніше).

7. Корупція у ТЦК та військовий реєстр: Шабунін розповів про вплив "людського фактора". Віталій Шабунін, голова правління громадської організації "Центр протидії корупції", вважає, що питання розв'язання проблеми із корупцією у ТЦК лежить у законі про військові реєстри. За допомогою цього реєстру вирішувати, хто потрапляє у список призовників, а хто ні, буде не військком, а відповідна програма, а це, своєю чергою, зменшить вплив "людського фактора". Про це він розповів у інтерв'ю для LIGA.net (детальніше).

8. ЄС розраховує надати Україні понад мільйон боєприпасів до кінця 2024 року – Боррель. Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що спроможність ОПК ЄС підвищилася на 40%. Він наголосив, що Україна отримає від ЄС понад 1 млн артилерійських боєприпасів до кінця 2024 року (детальніше).

