Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 7 февраля

Фото: ГСЧС

1. Киев. Четверо погибших, более 10 пострадавших, есть разрушения и пожар в доме – видео. С самого утра Россия наносила массированные удары ракетами и дронами по Украине. В Киеве пострадали около десятка человек в Голосеевском и Днепровском районах, повреждены коммуникации, есть погибшие (подробнее).

2. Массированная атака. Силы обороны уничтожили 29 из 44 ракет и 15 из 20 Shahed – Залужный. Российские оккупанты 7 февраля нанесли удары по территории Украины, используя различные средства: беспилотники, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты. Силы обороны уничтожили 44 из 64 вражеских целей (подробнее).

3. Швеция закрыла расследование взрывов на Северных потоках. Оно продолжится в Германии. Прокуратура Швеции объявила о закрытии расследования взрывов на Северных потоках из-за отсутствия юрисдикции. Оно продолжится в Германии, говорится в заявлении прокуратуры (подробнее).

4. Таможня подтвердила: поляки снова перекроют Украине самый большой пункт пропуска. Государственная таможенная служба Украины официально подтвердила, что с 9 февраля польские фермеры заблокируют самый большой пункт пропуска на границе Дорогуск – Ягодин. По другим пунктам пропуска на границе с Польшей информация выясняется (подробнее).

5. Мобилизация. Рада поддержала правительственный законопроект в первом чтении. Законопроект был принят парламентом без предложений Комитета по нацбезопасности; в дальнейшем будет 14 дней (до 21 февраля) на внесение правок в документ, после чего состоится второе чтение (подробнее).

6. Айтишники призвали не принимать законопроект о мобилизации в текущей редакции: несет риски. Ассоциация IT Ukraine, Lviv IT Cluster и Kharkiv IT Cluster призвали правительство к обсуждению с IT-сообществом рисков и последствий для IT-индустрии нового законопроекта о мобилизации. Организации одновременно отметили поддержку "стремления к справедливости" (подробнее).

7. Коррупция в ТЦК и военный реестр: Шабунин рассказал о влиянии "человеческого фактора". Виталий Шабунин, председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции", считает, что вопрос решения проблемы с коррупцией в ТЦК лежит в законе о военных реестрах. С помощью этого реестра решать, кто попадает в список призывников, а кто нет, будет не военком, а соответствующая программа, а это, в свою очередь, уменьшит влияние "человеческого фактора". Об этом он рассказал в интервью для LIGA.net (подробнее).

8. ЕС рассчитывает предоставить Украине более миллиона боеприпасов до конца 2024 года – Боррель. Верховный представитель Европейского Союза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что способность ОПК ЕС повысилась на 40%. Он подчеркнул, что Украина получит от ЕС более 1 млн артиллерийских боеприпасов до конца 2024 года (подробнее).

Читайте также тексты дня:

