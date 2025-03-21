Вісім головних новин України та світу на 21:00 21 березня

Росія обстріляла власну газовимірювальну станцію, деталі майбутньої зустрічі у Саудівській Аравії та інші новини за 21 березня

Частина інфраструктури ГВС "Суджа" (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

1. Росія скинула КАБи на Запорізький район: шестеро постраждалих, зайнялися пожежі – фото, відео. У ніч проти 21 березня Росія масовано атакувала населені пункти Запорізького району керованими авіабомбами. Шість людей постраждали, серед них дитина. Про це повідомили Запорізька обласна військова адміністрація і Держслужба з надзвичайних ситуацій.

2. Росія сама обстріляла з артилерії власну газовимірювальну станцію "Суджа" – Генштаб. Росіяни обстріляли газовимірювальну станцію "Суджа" 21 березня, використавши артилерію. Про це заявив Генеральний штаб Збройних Сил України.

3. США хочуть включити Запорізьку АЕС в угоду про корисні копалини – FT. Влада США хоче переглянути умови ще не підписаної угоди про корисні копалини, уточнивши питання контролю над спільним інвестиційним фондом та додавши в неї положення щодо американського володіння іншими економічними активами, включно з атомними станціями. Про це пише Financial Times із посиланням на двох неназваних українських чиновників.

4. ЄС виділить 10 млн євро для незалежних медіа в Україні після скорочення грантів USAID. Європейський Союз виділить 10 млн євро на підтримку незалежних ЗМІ в Україні. Про це пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова сказала під час спілкування з журналістами.

5. Зеленський: На зустрічі в Саудівській Аравії обговорять деталі припинення далекобійних ударів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що на майбутній зустрічі в Саудівській Аравії обговорюватимуться технічні деталі припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Про це політик розповів під час пресконференції з чеським колегою Петром Павелом.

6. МЗС назвало "нікчемним актом" указ Путіна щодо примусового виселення українців. Указ російського диктатора Володимира Путіна, який передбачає примусову депортацію громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях та у РФ, – "нікчемний акт", який є черговим актом російської кампанії з дискримінації та переслідувань українців. Так речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на брифінгу на указ диктатора РФ від 20 березня.

7. "Не розширює, а впорядковує повноваження". МВС прокоментувало законопроєкт про Нацгвардію. Зміни до закону про Національну гвардію не наділяють гвардійців небезпечними для цивільного населення повноваженнями. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

8. Трамп: Вірю, що повне перемир'я буде досить скоро, потім укладемо договір, зокрема про поділ земель. Президент США Дональд Трамп вірить, що "досить скоро" вдасться досягти повного припинення вогню у російсько-українській війні, після чого буде укладено договір стосовно "поділу земель" й інших питань. Про це він розповів під час заходу у Білому домі.

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