Трамп: Вірю, що повне перемир'я буде досить скоро, потім укладемо договір, зокрема, про поділ земель
Президент США Дональд Трамп вірить, що "досить скоро" вдасться досягти повного припинення вогню у російсько-українській війні, після чого буде укладено договір стосовно "поділу земель" й інших питань. Про це він розповів під час заходу у Білому домі.
Журналістка запитала, чи планує Трамп ввести які-небудь санкції проти Росії, оскільки та продовжує атакувати Україну. Раніше президент США і його адміністрація неодноразово заявляли про таку можливість.
"Ну, вони [Україна та Росія] воюють проти одна одної. Так, я думаю, що у нас буде перемир'я на багатьох ділянках, і поки що все проходить дуже добре", – відповів американський лідер.
У контексті припинення вогню він додав, що сторони війни "мають багато зброї, спрямованої один на одного, деякі солдати, на жаль, оточені іншими солдатами".
Трамп вірить, що "досить скоро" вдасться досягнути повного припинення вогню, після чого буде укладено договір, який зараз обговорюється, стосовно "поділу земель" й інших питань.
Напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна ніколи не визнає окупованих територій, не відмовиться від вступу до Євросоюзу чи НАТО, а також не піде на обмеження для своєї армії.
- 20 березня Зеленський повідомив, що 24 березня у Саудівській Аравії відбудуться окремі зустрічі представників США з Україною та Росією. На них обговорюватимуться технічні моменти потенційного часткового припинення вогню.
- Спецпосланець президента США Келлог заявив, що переговори відбуватимуться непрямо: представники України та Росії сидітимуть у різних кімнатах, а США займатимуться "човниковою дипломатією" між ними.
- 21 березня Зеленський повідомив, що на майбутній зустрічі в Саудівській Аравії обговорюватимуться технічні деталі припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі.