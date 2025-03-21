Трамп: Вірю, що повне перемир'я буде досить скоро, потім укладемо договір, зокрема, про поділ земель

Президент США не відповів, чи введе він додаткові санкції проти Росії, оскільки та продовжує атакувати Україну

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент США Дональд Трамп вірить, що "досить скоро" вдасться досягти повного припинення вогню у російсько-українській війні, після чого буде укладено договір стосовно "поділу земель" й інших питань. Про це він розповів під час заходу у Білому домі.

Журналістка запитала, чи планує Трамп ввести які-небудь санкції проти Росії, оскільки та продовжує атакувати Україну. Раніше президент США і його адміністрація неодноразово заявляли про таку можливість.

"Ну, вони [Україна та Росія] воюють проти одна одної. Так, я думаю, що у нас буде перемир'я на багатьох ділянках, і поки що все проходить дуже добре", – відповів американський лідер.

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У контексті припинення вогню він додав, що сторони війни "мають багато зброї, спрямованої один на одного, деякі солдати, на жаль, оточені іншими солдатами".

Трамп вірить, що "досить скоро" вдасться досягнути повного припинення вогню, після чого буде укладено договір, який зараз обговорюється, стосовно "поділу земель" й інших питань.

Напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна ніколи не визнає окупованих територій, не відмовиться від вступу до Євросоюзу чи НАТО, а також не піде на обмеження для своєї армії.