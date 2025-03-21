Трамп: Верю, что полное перемирие наступит достаточно скоро, затем будет договор
Президент США Дональд Трамп верит, что "достаточно скоро" удастся достичь полного прекращения огня в российско-украинской войне, после чего будет заключен договор по разделу земель и другим вопросам. Об этом он рассказал во время мероприятия в Белом доме.
Журналистка спросила, планирует ли Трамп ввести какие-либо санкции против России, поскольку та продолжает атаковать Украину. Ранее президент США и его администрация неоднократно заявляли о такой возможности.
"Ну они [Украина и Россия] воюют друг против друга. Да, я думаю, что у нас будет перемирие на многих участках, и пока все проходит очень хорошо", – ответил американский лидер.
В контексте прекращения огня он добавил, что у сторон войны "много оружия, направленного друг на друга, некоторые солдаты, к сожалению, окружены другими солдатами".
Трамп верит, что "достаточно скоро" удастся достичь полного прекращения огня, после чего будет заключен договор, что сейчас обсуждается, относительно "разделения земель" и других вопросов.
Накануне министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина никогда не признает оккупированные территории, не откажется от вступления в Евросоюз или НАТО, а также не пойдет на ограничения для своей армии.
- 20 марта Зеленский сообщил, что 24 марта в Саудовской Аравии пройдут отдельные встречи представителей США с Украиной и Россией. На них будут обсуждаться технические моменты потенциального частичного прекращения огня.
- Спецпосланник президента США Келлог заявил, что переговоры будут проходить косвенно: представители Украины и России будут сидеть в разных комнатах, а США будут заниматься "челночной дипломатией" между ними.
- 21 марта Зеленский сообщил, что на предстоящей встрече в Саудовской Аравии будут обсуждаться технические детали прекращения ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.