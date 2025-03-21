Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 21 марта

Россия обстреляла собственную газоизмерительную станцию, детали предстоящей встречи в Саудовской Аравии и другие новости за 21 марта

Часть инфраструктуры ГИС "Суджа" (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

1. Россия сбросила КАБы на Запорожский район: шесть пострадавших, загорелись пожары – фото, видео. В ночь на 21 марта Россия массированно атаковала населенные пункты Запорожского района управляемыми авиабомбами. Шесть человек пострадали, в том числе ребенок. Об этом сообщили Запорожская областная военная администрация и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

2. Россия сама обстреляла из артиллерии собственную газоизмерительную станцию "Суджа" – Генштаб. Россияне обстреляли газоизмерительную станцию "Суджа" 21 марта, использовав при этом артиллерию. Об этом заявил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

3. США хотят включить Запорожскую АЭС в соглашение о полезных ископаемых – FT. Власти США хотят пересмотреть условия еще не подписанного соглашения о полезных ископаемых, уточнив вопросы контроля над совместным инвестиционным фондом и добавив в него положения об американском владении другими экономическими активами, включая атомные станции. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на двух неназванных украинских чиновников.

4. ЕС выделит 10 млн евро для независимых медиа в Украине после сокращения грантов USAID. Европейский Союз выделит 10 млн евро в поддержку независимых медиа в Украине. Об этом посол ЕС в Украине Катарина Матернова сказала в ходе общения с журналистами.

5. Зеленский: На встрече в Саудовской Аравии обсудят детали прекращения дальнобойных ударов. Президент Владимир Зеленский сообщил, что на предстоящей встрече в Саудовской Аравии будут обсуждаться технические детали прекращения ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Об этом политик рассказал во время пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павелом.

6. МИД назвал "ничтожным актом" указ Путина о принудительном выселении украинцев. Указ российского диктатора Владимира Путина, предусматривающий принудительную депортацию граждан Украины, находящихся на временно оккупированных территориях и в РФ, – "ничтожный акт", являющийся очередным актом российской кампании по дискриминации и преследованиям украинцев. Так спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий отреагировал на брифинге на указ диктатора РФ от 20 марта.

7. "Не расширяет, а упорядочивает полномочия". МВД прокомментировало законопроект о Нацгвардии. Изменения закона о Национальной гвардии не наделяют гвардейцев опасными для гражданского населения полномочиями. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

8. Трамп: Верю, что полное перемирие будет достаточно скоро, затем заключим договор, в частности о разделе земель. Президент США Дональд Трамп верит, что "достаточно скоро" удастся достичь полного прекращения огня в российско-украинской войне, после чего будет заключен договор по разделу земель и другим вопросам. Об этом он рассказал во время мероприятия в Белом доме.

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