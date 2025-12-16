Військові у СЗЧ як неплатники аліментів. Костенко заявив про нові можливі обмеження

Для військовослужбовців, що здійснили самовільне залишення частини (СЗЧ), можуть запровадити нові обмеження, як для тих осіб, що не сплачують аліменти. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив Роман Костенко,народний депутат (Голос), секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, учасник бойових дій, полковник Служби безпеки України.
"Я думаю, що в мене позиція одна, що СЗЧ не має бути, і це ганебне явище. І потрібно розбиратися конкретно там з усіма випадками, але робити все, щоб ці люди повернулись. І сьогодні (інтерв'ю записувалось 10 грудня. – Ред.) зайшов лист від Генерального штабу [...] на комітет з проханням розглянути два законопроєкти, в яких якраз і прописується питання щодо СЗЧ. І там, якщо я не помиляюсь, буде дуже дискусійне, я думаю, питання щодо обмеження прав (тих, хто здійснив таке правопорушення. – Ред.)", – розповів Костенко.
За словами нардепа, у цих документах будуть приблизно такі обмеження для військових, що пішли в СЗЧ, як для тих, хто ухиляється від сплати аліментів.
Костенко зазначив, що зокрема йдеться про блокування соціальних виплат для таких порушників, додавши, що це є дискусійним питанням, оскільки така підтримка гарантована Конституцією.
Також нардеп розповів, що частину з цих питань розглядатиме правоохоронний комітет, а над частиною працюватиме безпековий комітет, на його думку, "найближчим часом".
"Тому я думаю, що якраз оце рішення, яке просять Збройні Сили, буде винесено в зал [голосувань парламенту]. Я не знаю, як воно буде сприйнято народними депутатами. [...] Там немає кримінальної [відповідальності] – там відносно жорсткі адміністративні рішення", – підсумував Костенко.
ДОВІДКА.
Максимальне покарання за статтею Кримінального кодексу про СЗЧ під час дії воєнного стану – 10 років тюрми.
У жовтні Офіс генпрокурора повідомляв LIGA.net, що з січня 2022 року до серпня 2025-го в Україні порушили понад 270 000 кримінальних проваджень за статтями про самовільне залишення частини й дезертирство, проте лише 5% з них дійшли до суду.
У грудні ОГП повідомив про обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення, зокрема щодо СЗЧ та дезертирства, мотивуючи це захистом нацбезпеки.
Коментарі (0)