Військові у СЗЧ як неплатники аліментів. Костенко заявив про нові можливі обмеження

Генштаб ЗСУ звернувся до комітету Ради стосовно обмежень прав військових у СЗЧ, як для осіб, що не сплачують аліменти, заявив нардеп

Роман Костенко (Скриншот з відео LIGA.net)

Для військовослужбовців, що здійснили самовільне залишення частини (СЗЧ), можуть запровадити нові обмеження, як для тих осіб, що не сплачують аліменти. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив Роман Костенко, народний депутат (Голос), секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, учасник бойових дій, полковник Служби безпеки України.

"Я думаю, що в мене позиція одна, що СЗЧ не має бути, і це ганебне явище. І потрібно розбиратися конкретно там з усіма випадками, але робити все, щоб ці люди повернулись. І сьогодні (інтерв'ю записувалось 10 грудня. – Ред.) зайшов лист від Генерального штабу [...] на комітет з проханням розглянути два законопроєкти, в яких якраз і прописується питання щодо СЗЧ. І там, якщо я не помиляюсь, буде дуже дискусійне, я думаю, питання щодо обмеження прав (тих, хто здійснив таке правопорушення. – Ред.)", – розповів Костенко.

За словами нардепа, у цих документах будуть приблизно такі обмеження для військових, що пішли в СЗЧ, як для тих, хто ухиляється від сплати аліментів.

Костенко зазначив, що зокрема йдеться про блокування соціальних виплат для таких порушників, додавши, що це є дискусійним питанням, оскільки така підтримка гарантована Конституцією.

Також нардеп розповів, що частину з цих питань розглядатиме правоохоронний комітет, а над частиною працюватиме безпековий комітет, на його думку, "найближчим часом".

"Тому я думаю, що якраз оце рішення, яке просять Збройні Сили, буде винесено в зал [голосувань парламенту] . Я не знаю, як воно буде сприйнято народними депутатами. [...] Там немає кримінальної [відповідальності] – там відносно жорсткі адміністративні рішення", – підсумував Костенко.

