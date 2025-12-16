Военные в СЗЧ как неплательщики алиментов. Костенко заявил о новых возможных ограничениях

Роман Костенко (Скриншот из видео LIGA.net)

Для военнослужащих, совершивших самовольное оставление части (СВЧ), могут ввести новые ограничения вроде для тех лиц, которые не платят алименты. Об этом в интервью LIGA.net заявил Роман Костенко, народный депутат (Голос), секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, участник боевых действий, полковник Службы безопасности Украины.

"Я думаю, что у меня позиция одна, что СЗЧ не должно быть, и это позорное явление. И нужно разбираться конкретно там со всеми случаями, но делать все, чтобы эти люди вернулись. И сегодня (интервью записывалось 10 декабря. – Ред.) зашло письмо от Генерального штаба [...] на комитет с просьбой рассмотреть два законопроекта, в которых как раз и прописывается вопрос о СЗЧ. И там, если я не ошибаюсь, будет очень дискуссионный, я думаю, вопрос об ограничении прав (тех, кто совершил такое правонарушение. – Ред.)", – рассказал Костенко.

По словам нардепа, в этих документах будут примерно такие ограничения для военных, ушедших в СВЧ, как для тех, кто уклоняется от уплаты алиментов.

Костенко отметил, что в частности речь идет о блокировании социальных выплат для таких нарушителей, добавив, что это является дискуссионным вопросом, поскольку такая поддержка гарантирована Конституцией.

Также нардеп рассказал, что часть из этих вопросов будет рассматривать правоохранительный комитет, а над частью будет работать комитет по безопасности, по его мнению, "в ближайшее время".

"Поэтому я думаю, что как раз это решение, которое просят Вооруженные Силы, как раз будет вынесено в зал. Я не знаю, как оно будет воспринято народными депутатами. [...] Там нет уголовной [ответственности] – там относительно жесткие административные решения", – подытожил Костенко.

СПРАВКА. Максимальное наказание по статье Уголовного кодекса о СЗЧ во время действия военного положения – 10 лет тюрьмы. Максимальное наказание по статье Уголовного кодекса о СЗЧ во время действия военного положения – 10 лет тюрьмы.