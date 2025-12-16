Военные в СЗЧ как неплательщики алиментов. Костенко заявил о новых возможных ограничениях
Для военнослужащих, совершивших самовольное оставление части (СВЧ), могут ввести новые ограничения вроде для тех лиц, которые не платят алименты. Об этом в интервью LIGA.net заявил Роман Костенко, народный депутат (Голос), секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, участник боевых действий, полковник Службы безопасности Украины.
По словам нардепа, в этих документах будут примерно такие ограничения для военных, ушедших в СВЧ, как для тех, кто уклоняется от уплаты алиментов.
Костенко отметил, что в частности речь идет о блокировании социальных выплат для таких нарушителей, добавив, что это является дискуссионным вопросом, поскольку такая поддержка гарантирована Конституцией.
Также нардеп рассказал, что часть из этих вопросов будет рассматривать правоохранительный комитет, а над частью будет работать комитет по безопасности, по его мнению, "в ближайшее время".
- В октябре Офис генпрокурора сообщал LIGA.net, что с января 2022 года до августа 2025-го в Украине возбудили более 270 000 уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве, однако только 5% из них дошли до суда.
- В декабре ОГП сообщил об ограничении доступа к информации о военных уголовных правонарушениях, в частности по СЗЧ и дезертирству, в частности, мотивируя это защитой нацбезопасности.
