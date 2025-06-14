Військовий 57 ОМБр заявив про знущання з підлеглих. У бригаді відкинули звинувачення

Зі слів військового Руслана, побиття у бригаді за наказом командування відбувалися з травня 2024 року до січня 2025-го

Український військовий (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Військовий Руслан розповів журналістам Суспільне Кропивницький, що командування 57 окремої мотопіхотної бригади нібито знущається з підлеглих. У пресслужбі бригади відкинули звинувачення та схарактеризували Руслана як такого, що "системно уникав виконання своїх службових обов’язків у лавах Збройних Сил України".

Зі слів Руслана, побиття у бригаді за наказом командування відбувалися з травня 2024 року до січня 2025-го.

Він стверджував, що командування 57 ОМБр б'є підлеглих, відмовляє їм у лікуванні та не виплачує гроші. Військовий поділився також фото та відео, на яких, за його словами, зафіксовано знущання з побитого військового. Руслан стверджує, що втік із частини, бо побачив, як далі б’ють інших.

Заступник командира батальйону "Шквал", де служив Руслан, заявив, що той не брав участі в бойових виїздах і постійно перебував на лікуванні. У батальйоні також не підтвердили фактів побиття, про які йшлося.

У СБУ повідомили Суспільному, що справу розслідує Державне бюро розслідувань. У ДБР підтвердили, що відкрили провадження за статтею про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

У бригаді заявили, що звинувачення є "абсолютно безпідставними та не відповідають дійсності". Там зазначили, що після всіх розслідувань та службових перевірок не було виявлено ніяких ознак правопорушень чи злочинів з боку командування та військовослужбовців 57 ОМБр.

Характеризуючи Руслана, у бригаді заявили, що він "системно уникав виконання своїх службових обов’язків у лавах Збройних Сил України, зарекомендував себе з негативного боку та жодного разу не був залучений до виконань бойових завдань".

"Ми маємо всі підстави вважати, що ці заяви спрямовані не на захист прав, а на спробу приховати небажання служити та брати участь в обороні нашої держави. Замість гідної служби, ця людина обрала шлях дискредитації українських військових", – йдеться у повідомленні.

Там також зазначили, що до військової служби Руслан "неодноразово був засуджений за шахрайство, відбував покарання в місцях позбавлення волі".

"І саме шахрайська поведінка – маніпулятивна, брехлива, спрямована на ухилення, сьогодні проглядається в його діях. Двічі перебував у статусі "самовільне залишення частини", яке востаннє скоїв у грудні 2024 року і по теперішній час не зʼявився на службу, що свідчить про системну спробу уникнути відповідальності та служби взагалі", – додали у бригаді.