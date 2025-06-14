Военный 57 ОМБр заявил об издевательствах над подчиненными. В бригаде отвергли обвинения

По словам военного Руслана, избиения в бригаде по приказу командования происходили с мая 2024-го по январь 2025 года

Украинский военный (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

Военный Руслан рассказал журналистам Суспильне Кропивницкий, что командование 57-й отдельной мотопехотной бригады якобы издевается над подчиненными. В пресс-службе бригады отвергли обвинения и охарактеризовали Руслана как "системно избегавшего выполнения своих служебных обязанностей в рядах Вооруженных Сил Украины".

По словам Руслана, избиения в бригаде по приказу командования происходили с мая 2024 года по январь 2025 года.

Он утверждал, что командование 57 ОМБр избивает подчиненных, отказывает им в лечении и не выплачивает деньги. Военный поделился также фото и видео, на которых, по его словам, зафиксированы издевательства над избитым военным. Руслан утверждает, что сбежал из части, потому что увидел, как дальше бьют других.

Заместитель командира батальона "Шквал", где служил Руслан, заявил, что тот не участвовал в боевых выездах и постоянно находился в лечении. В батальоне также не подтвердили факты избиений, о которых шла речь.

В СБУ сообщили Суспильному, что дело расследуется Государственным бюро расследований. В ГБР подтвердили, что открыли производство по статье о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

В бригаде заявили, что обвинения "совершенно безосновательны и не соответствуют действительности". Там отметили, что после всех расследований и служебных проверок не обнаружено никаких признаков правонарушений или преступлений со стороны командования и военнослужащих 57 ОМБр.

Характеризуя Руслана, в бригаде заявили, что он "системно избегал исполнения своих служебных обязанностей в рядах Вооруженных Сил Украины, зарекомендовал себя с отрицательной стороны и ни разу не был вовлечен в выполнение боевых задач".

"У нас есть все основания считать, что эти заявления направлены не на защиту прав, а на попытку скрыть нежелание служить и участвовать в обороне нашего государства. Вместо достойной службы этот человек избрал путь дискредитации украинских военных", – говорится в сообщении.

Там также отметили, что до военной службы Руслан "неоднократно был осужден за мошенничество, отбывал наказание в местах лишения свободы".

"И именно мошенническое поведение – манипулятивное, лживое, направленное на уклонение, сегодня просматривается в его действиях. Дважды находился в статусе "самовольное оставление части", которое в последний раз совершил в декабре 2024 года и до настоящего времени не явился на службу, что свидетельствует о системной попытке избежать ответственности и службы вообще", – добавили в бригаде.