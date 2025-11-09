Влада Бєлгорода визнала серйозне пошкодження ракетами системи енерго- та теплопостачання
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
У Бєлгороді серйозно пошкоджено системи енергопостачання й теплопостачання міста в результаті ракетного обстрілу 8 листопада. Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.
За його словами, енергетики намагаються впоратися з поставленим завданням і наразі займаються відновленням завданих збитків.
Жодних прогнозів щодо відновлення енергопостачання Гладков не озвучив, але "сподівається, що ці зміни не створять великого дискомфорту жителям міста" і що найближчим часом буде ухвалено необхідні рішення.
Як повідомляє російський Telegram-канал ASTRA, ймовірно, в Бєлгороді під атаку потрапила ТЕЦ "Луч".
- Увечері 8 листопада повідомлялося, що в російському Бєлгороді й області блекаут – понад 20 000 абонентів залишилися без електроенергії після повідомлень про ракетну небезпеку.
- Також зникло світло у 10 населених пунктах Курської області. На одному з об'єктів енергетики почалася пожежа.
- У ніч проти 9 листопада було атаковано російський Воронеж, в результаті чого у місцевих були перебої зі світлом й опаленням.
