Влада Бєлгорода визнала серйозне пошкодження ракетами системи енерго- та теплопостачання

Після ракетної атаки 8 листопада губернатор Бєлгородської області визнав серйозні пошкодження. За даними ASTRA, під атаку потрапила ТЕЦ "Луч"

Бєлгород 8 листопада (Фото: російські паблики)

У Бєлгороді серйозно пошкоджено системи енергопостачання й теплопостачання міста в результаті ракетного обстрілу 8 листопада. Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.

За його словами, енергетики намагаються впоратися з поставленим завданням і наразі займаються відновленням завданих збитків.

Жодних прогнозів щодо відновлення енергопостачання Гладков не озвучив, але "сподівається, що ці зміни не створять великого дискомфорту жителям міста" і що найближчим часом буде ухвалено необхідні рішення.

Як повідомляє російський Telegram-канал ASTRA, ймовірно, в Бєлгороді під атаку потрапила ТЕЦ "Луч".