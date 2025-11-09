Власти Белгорода признали серьезное повреждение ракетами системы энерго- и теплоснабжения
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В Белгороде серьезно повреждены системы энергоснабжения и теплоснабжения города в результате ракетного обстрела 8 ноября. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
По его словам, энергетики пытаются справиться с поставленной задачей и сейчас занимаются восстановлением нанесенного ущерба.
Никаких прогнозов по восстановлению энергоснабжения Гладков не озвучил, но "надеется, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям города", и что в ближайшее время будут приняты необходимые решения.
Как сообщает российский Telegram-канал ASTRA, вероятно, в Белгороде под атаку попала ТЭЦ "Луч".
- Вечером 8 ноября сообщалось, что в российском Белгороде и области блэкаут – более 20 000 абонентов остались без электроэнергии после сообщений о ракетной опасности.
- Также исчез свет в 10 населенных пунктах Курской области. На одном из объектов энергетики начался пожар.
- В ночь на 9 ноября был атакован российский Воронеж, в результате чего у местных были перебои со светом и отоплением.
