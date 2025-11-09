Власти Белгорода признали серьезное повреждение ракетами системы энерго- и теплоснабжения

После ракетной атаки 8 ноября губернатор Белгородской области признал серьезные повреждения. По данным ASTRA, под атаку попала ТЭЦ "Луч"

Белгород 8 ноября (Фото: российские паблики)

В Белгороде серьезно повреждены системы энергоснабжения и теплоснабжения города в результате ракетного обстрела 8 ноября. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, энергетики пытаются справиться с поставленной задачей и сейчас занимаются восстановлением нанесенного ущерба.

Никаких прогнозов по восстановлению энергоснабжения Гладков не озвучил, но "надеется, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям города", и что в ближайшее время будут приняты необходимые решения.

Как сообщает российский Telegram-канал ASTRA, вероятно, в Белгороде под атаку попала ТЭЦ "Луч".