Влада спростувала інформацію про прорив російських військ на Сумщині

Прикордонники підтвердили, що ситуація на кордоні під контролем

Фото: ДПСУ

Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх заявив, що інформація про прорив армією РФ кордону на Сумщині не відповідає дійсності. Про це повідомляється у пресслужбі ОВА.

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Аналітики DeepState написали, що ворог нібито просунувся біля села Олександрія у Миропільській громаді.

Однак в обласній адміністрації наголосили, що ситуація на кордоні під контролем.

"Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає", – повідомив Артюх.

Голова ОВА додав, що така інформація є "ворожою дезінформацією", мета якої посіяти паніку серед населення.

Своєю чергою речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі каналу Київ 24 також підтвердив, що у зазначеній місцевості не було зафіксовано прориву росіян.

"Ці позиції, які утримують прикордонники на тому відтинку, вони, звісно, не знаходяться безпосередньо на лінії кордону. Тримати та створювати наші вогневі позиції, фортифікаційні спорудження – ми робимо там, де вигідно тримати оборону. Якщо говорити про цей відтинок, то прикордонні підрозділи не фіксували ні спроб заходу, ні спроб бойових дій", – наголосив Демченко.

За його словами, заболочений рельєф території ускладнює будь-які спроби противника просунутися чи закріпитися.

"Звісно на цьому напрямку, але вже на території Росії, ворог намагається просунутися безпосередньо у Курській області для того, щоб вибити наші сили із займаних позицій. Продовжуємо відстежувати, тримати оборону та у разі змін будемо про це повідомляти", – додав речник ДПСУ.

Мапа: Deepstate