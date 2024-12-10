Власти опровергли информацию о прорыве российских войск в Сумской области
Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что информация о прорыве армией РФ границы в Сумской области не соответствует действительности.
Аналитики DeepState написали, что враг якобы продвинулся возле села Александрия в Миропольской общине.
Однако в областной администрации подчеркнули, что ситуация на границе под контролем.
"Пока никаких данных от военных по изменению ситуации на границе нет", – сообщил Артюх.
Глава ОВА добавил, что такая информация является "враждебной дезинформацией", цель которой посеять панику среди населения.
В свою очередь спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире канала Киев 24 также подтвердил, что в указанной местности не был зафиксирован прорыв россиян.
"Эти позиции, которые удерживают пограничники на том отрезке, они, конечно, не находятся непосредственно на линии границы. Держать и создавать наши огневые позиции, фортификационные сооружения – мы делаем там, где выгодно держать оборону. Если говорить об этом отрезке, то пограничные подразделения не фиксировали ни попыток захода, ни попыток боевых действий", – подчеркнул Демченко.
По его словам, заболоченный рельеф территории усложняет любые попытки противника продвинуться или закрепиться.
"Конечно на этом направлении, но уже на территории России, враг пытается продвинуться непосредственно в Курской области для того, чтобы выбить наши силы с занимаемых позиций. Продолжаем отслеживать, держать оборону и в случае изменений будем об этом сообщать", – добавил представитель ГПСУ.
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