Вночі Росія запустила по Україні понад сотню ударних дронів

Полювання на "шахеди" (Фото - Анатолій Шкіньов, 108 окрема бригада сил ТрО)

У ніч проти 3 жовтня Росія влаштувала масовану атаку ударними безпілотниками, запустивши по Україні 105 "шахедів". Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Окупанти запускали дрони з таких районів: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, мис Чауда (Крим).

В результаті протиповітряного бою збито 78 ворожих ударних БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, 23 ворожі БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ймовірно внаслідок активної протидії РЕБ.

Унаслідок російської атаки дронів у Києві зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі міста. Сили та засоби ППО виявили й уразили навколо та над Києвом приблизно 15 ударних безпілотників.

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