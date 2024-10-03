Ночью Россия запустила по Украине более сотни ударных дронов

Охота на шахеды (Фото - Анатолий Шкинев, 108 отдельная бригада сил ТрО)

В ночь на 3 октября Россия устроила массированную атаку ударными беспилотниками, запустив по Украине 105 "шахедов". Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Оккупанты запускали дроны из следующих районов: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск, мыс Чауда (Крым).

В результате противовоздушного боя сбиты 78 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, 23 вражеских БпЛА локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ.

В результате российской атаки дронов в Киеве зафиксировано падение обломков в Деснянском районе города. Силы и средства ПВО обнаружили и поразили вокруг и над Киевом около 15 ударных беспилотников.

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