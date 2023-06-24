"Військовий заколот" Пригожина. Байден поінформований, США стежать за ситуацією — Білий дім

Президент США Джо Байден поінформований про ситуацію із "заколотом" ватажка терористичної групи Вагнера Євгенієм Пригожиним. Про це повідомив представник Білого дому Адам Ходж, інформує CNN.

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За його словами, США стежать за ситуацією в Росії та заявами Пригожина із погрозами на адресу голови Міноборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Він зазначив, що Байден також поінформований.

"Ми слідкуємо за ситуацією і консультуватимемося з союзниками та партнерами щодо цих подій", — заявив Ходж.

ДОВІДКА. Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації група Вагнера Євгеній Пригожин . Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації група Вагнера Євгеній Пригожин заявив , що по базі вагнерівців нібито було завдано удару регулярними військами РФ за наказом міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника його Генштабу Валерія Герасімова. МО РФ назвало це провокацією . Пригожин звернувся до армії РФ, закликав "не чинити опір", а у разі опору пригрозив "знищувати негайно". Він не сказав прямо, що піде на Москву "розбиратися". На вулиці деяких міст РФ, близьких до України та баз Вагнера, виїхала військова техніка.

Конфлікт Пригожин vs МО РФ Шойгу триває місяці великої війни, особливо він загострився під час боїв за Бахмут. У травні 2023-го Пригожин влаштував істерику на камеру на тлі десятків тіл окупантів, обматюкавши військове командування РФ.

Пізніше Пригожин заявив, що нібито виведе "вагнерівців" з Бахмута 10 травня, але не зробив цього.

Українська розвідка вважає, що Пригожин, Шойгу та начальник ГШ РФ Герасімов "з'ясовують, хто залишиться винним" у поразці у війні.

Опозиційні росЗМІ пишуть, що у Путіна нібито "не виключають сценарій початку громадянської війни в Росії".

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