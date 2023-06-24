"Военный мятеж" Пригожина. Байден проинформирован, США следят за ситуацией — Белый дом

Президент США Джо Байден проинформирован о ситуации с "мятежом" главаря террористической группы Вагнера Евгением Пригожиным. Об этом сообщил представитель Белого дома Адам Ходж, передает CNN.

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По его словам, США следят за ситуацией в России и заявлениями Пригожина с угрозами в адрес главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Он отметил, что Байден также проинформирован.

"Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами по поводу этих событий", — заявил Ходж.

СПРАВКА. Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин . Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин заявил , что по базе вагнеровцев якобы был нанесен удар регулярных войск РФ по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника его Генштаба Валерия Герасимова. МО РФ назвало это провокацией . Пригожин обратился к армии РФ, призвал "не оказывать сопротивление", а в случае сопротивления пригрозил "уничтожать немедленно". Он не сказал прямо, что пойдет на Москву "разбираться". На улицы некоторых городов РФ, близких к Украине и базам Вагнера, выехала военная техника.

Конфликт Пригожин vs МО РФ Шойгу длится месяцы большой войны, особенно он обострился во время боев за Бахмут. В мае 2023-го Пригожин устроил на камеру истерику на фоне десятков тел оккупантов, обматерив военное командование РФ.

Позднее Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая, но не сделал этого.

Украинская разведка считает, что Пригожин, Шойгу и начальник ГШ РФ Герасимов "выясняют, кто останется виноватым" в поражении в войне.

Оппозиционные росСМИ пишут, что у Путина якобы "не исключают сценарий начала гражданской войны в России".

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