Волтц поговорить з представниками України та Росії про припинення вогню 19 березня

Радник президента США з національної безпеки зазначив, що мета його переговорів — знайти шляхи до миру

Майк Волтц (Фото: ЕРА / CHRIS KLEPONIS)

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц планує сьогодні, 19 березня, провести переговори з представниками Росії та України щодо можливості припинення вогню. Про це пише Sky News.

Звертаючись до журналістів біля Білого дому, Волтц зазначив, що мета його переговорів — знайти шляхи до миру та сприяти обидвом сторонам у досягненні припинення вогню.

"Човникова дипломатія – це складно, це непросто. Але ми працюємо на всіх рівнях, щоб підштовхнути обидві сторони до припинення вогню та завершення цієї війни", – сказав він.

Тим часом завершилася телефонна розмова Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Очільник Білого дому назвав її "дуже доброю".