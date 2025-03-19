Уолтц поговорит с представителями Украины и России о прекращении огня 19 марта

Советник президента США по национальной безопасности отметил, что цель его переговоров – найти пути к миру

Майк Уолтц (Фото: ЕРА / CHRIS KLEPONIS)

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц планирует сегодня, 19 марта, провести переговоры с представителями России и Украины о возможности прекращения огня. Об этом пишет Sky News.

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Обращаясь к журналистам возле Белого дома, Уолтц отметил, что цель его переговоров — найти пути к миру и содействовать обеим сторонам в достижении прекращения огня.

"Челночная дипломатия – это сложно, это непросто. Но мы работаем на всех уровнях, чтобы подтолкнуть обе стороны к прекращению огня и завершению этой войны", – сказал он.

Тем временем завершился телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава Белого дома назвал беседу "очень хорошей".

18 марта 2025 года Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов.

Диктатор РФ согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным.