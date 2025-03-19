Уолтц поговорит с представителями Украины и России о прекращении огня 19 марта
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц планирует сегодня, 19 марта, провести переговоры с представителями России и Украины о возможности прекращения огня. Об этом пишет Sky News.
Обращаясь к журналистам возле Белого дома, Уолтц отметил, что цель его переговоров — найти пути к миру и содействовать обеим сторонам в достижении прекращения огня.
"Челночная дипломатия – это сложно, это непросто. Но мы работаем на всех уровнях, чтобы подтолкнуть обе стороны к прекращению огня и завершению этой войны", – сказал он.
Тем временем завершился телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава Белого дома назвал беседу "очень хорошей".
- 18 марта 2025 года Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов.
- Диктатор РФ согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным.