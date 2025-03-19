Уолтц поговорит с представителями Украины и России о прекращении огня 19 марта
Майк Уолтц (Фото: ЕРА / CHRIS KLEPONIS)

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц планирует сегодня, 19 марта, провести переговоры с представителями России и Украины о возможности прекращения огня. Об этом пишет Sky News.

Обращаясь к журналистам возле Белого дома, Уолтц отметил, что цель его переговоров — найти пути к миру и содействовать обеим сторонам в достижении прекращения огня.

"Челночная дипломатия – это сложно, это непросто. Но мы работаем на всех уровнях, чтобы подтолкнуть обе стороны к прекращению огня и завершению этой войны", – сказал он.

Тем временем завершился телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава Белого дома назвал беседу "очень хорошей".

  • 18 марта 2025 года Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов.
  • Диктатор РФ согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным.
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