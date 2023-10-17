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Вісім головних новин України та світу на 19:00 17 жовтня

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 19:00
Вісім головних новин України та світу на 19:00 17 жовтня - Фото
Ілюстративне фото: Wikipedia

1. Вибори у Польщі. Підрахували 100% бюлетенів – прогноз розподілу мандатів за партіямиУ Польщі підрахували 100% бюлетенів на парламентських виборах, повідомляє PolsatNews. Партія Право і справедливість набрала найбільше голосів, проте опозиційна коаліція, найімовірніше, отримає більше мандатів (детальніше).

2. Рада не підтримала вилучення у громад "військового" ПДФО. Буде повторне друге читанняВерховна Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт №10037 про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, одержані військовослужбовцями, поліцією й особами рядового та начальницького складу. Про це повідомили депутати у соцмережах (детальніше).

3. Нардепа Дубневича оголосили в розшукНаціональне антикорупційне бюро оголосило в розшук депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича. Його підозрюють у розкраданні газу на суму 2,1 млрд грн (детальніше).

4. У Бердянську та Луганську знищено дев'ять гелікоптерів армії Росії. Це була операція DragonflyУ тимчасово окупованих Бердянську та Луганську знищено вночі 17 жовтня дев'ять гелікоптерів, частину ППО, арсенал і "десятки" росіян. Про це розповіли у пресслужбі Сил спецоперацій (детальніше).

5. Рада ввела довічний фінмоніторинг чиновників. Це була ключова вимога ЄС і МВФВерховна Рада у вівторок, 17 жовтня, проголосувала у другому читанні та в цілому законопроєкт про введення довічного фінансового моніторингу політично значущих осіб. Його підтримали 276 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк з Голосу (детальніше).

6. Аеродром у Бердянську. Окупанти заявили, що знайшли суббоєприпаси М74 від ракет ATACMS: фотоРосійські військові пропагандисти поширили фото нібито з аеродрому в Бердянську, який у ніч проти 17 жовтня атакували Сили оборони, – на кадрах зображено суббоєприпаси, схожі на М74: їх несе американська ракета ATACMS (детальніше).

7. WSJ: Україна вперше застосувала ATACMS, отримані таємноАмериканське видання The Wall Street Journal стверджує, що Україна запустила далекобійні ракети ATACMS по російських силах у вівторок, 17 жовтня, ракети таємно передали США. ЗМІ посилається на власні джерела (детальніше).

8. Європарламент схвалив виділення для України 50 млрд євро на чотири рокиЄвропейський парламент у вівторок, 17 жовтня, проголосував за виділення 50 млрд євро фінансової допомоги Україні протягом наступних чотирьох років. Цю пропозицію підтримали 512 євродепутатів, 45 проголосували проти, йдеться на сайті парламенту (детальніше).

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