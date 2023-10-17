Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 17 октября

1. Выборы в Польше. Подсчитали 100% бюллетеней – прогноз распределения мандатов по партиям. В Польше подсчитано 100% бюллетеней на парламентских выборах, сообщает PolsatNews. Партия Право и справедливость набрала больше голосов, однако оппозиционная коалиция, скорее всего, получит больше мандатов (подробнее).

2. Совет не поддержал изъятие у общин "военного" НДФЛ. Будет повторное второе чтение. Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №10037 об изъятии из местных бюджетов поступлений от налога на доходы физических лиц, полученных военнослужащими, полицией и лицами рядового и начальствующего состава. Об этом сообщили депутаты в соцсетях (подробнее).

3. Нардеп Дубневич был объявлен в розыск. Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича. Его подозревают в хищении газа на сумму 2,1 млрд грн (подробнее).

4. В Бердянске и Луганске уничтожены девять вертолетов армии России. Это была операция Dragonfly. Во временно оккупированных Бердянске и Луганске уничтожены ночью 17 октября девять вертолетов, часть ПВО, арсенал и "десятки" россиян. Об этом рассказали в пресс-службе Сил спецопераций (подробнее).

5. Рада ввела пожизненный финмониторинг чиновников. Это было ключевое требование ЕС и МВФ. Верховная Рада во вторник, 17 октября, проголосовала во втором чтении и в целом законопроект о введении пожизненного финансового мониторинга политически значимых лиц. Его поддержали 276 депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк из Голоса (подробнее).

6. Аэродром в Бердянске. оккупанты заявили, что нашли суббоеприпасы М74 от ракет ATACMS: фото. Российские военные пропагандисты распространили фото якобы с аэродрома в Бердянске, который в ночь на 17 октября атаковали Силы обороны, – на кадрах изображены суббоеприпасы, похожие на М74: их несет американская ракета ATACMS (подробнее).

7. WSJ: Украина впервые применила ATACMS, полученные тайно. Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что Украина запустила дальнобойные ракеты ATACMS по российским силам во вторник, 17 октября, ракеты тайно передали США. СМИ ссылается на собственные источники (подробнее).

8. Европарламент одобрил выделение для Украины 50 млрд евро на четыре года. Европейский парламент во вторник, 17 октября, проголосовал за выделение 50 млрд евро финансовой помощи Украине в течение следующих четырех лет. Это предложение поддержали 512 евродепутатов, 45 проголосовали против, говорится на сайте парламента (подробнее).

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