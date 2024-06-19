Встановлено особу обезголовленого росіянами українського захисника – генпрокурор

Також правоохоронці ідентифікували командирів загарбників, потенційно відповідальних за убивство військовослужбовця

Російські окупанти (Фото: ресурс окупантів)

Правоохоронці встановили особу жорстоко убитого росіянами українського захисника у Донецькій області. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

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Поки що відомство не може назвати імені військового, тому що тривають процедури для остаточного підтвердження його даних, написав посадовець.

За його словами, правоохоронці також ідентифікували російських командирів, котрі потенційно відповідальні за обезголовлення українського військового – проводиться перевірка цих даних.

"Ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині", – написав Костін 18 червня.

Тоді ж він опублікував світлину: на ній видно пошкоджену машину ЗСУ, на капоті якої лежить голова українського військового

1 квітня представник омбудсмена Кононенко повідомив, що найбільше випадків страт російськими окупантами українських військовополонених було зафіксовано на Авдіївському напрямку.

4 червня Костін повідомляв, що за час повномасштабної війни окупанти стратили щонайменше 61 українського військовополоненого, про підозри повідомлено чотирьом росіянам, винесено один вирок суду.

19 червня ГУР встановило причетних до страти чотирьох українських військовополонених у травні біля села Роботине Запорізької області.

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