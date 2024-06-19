Установлена личность обезглавленного россиянами украинского защитника – генпрокурор

Также правоохранители идентифицировали командиров захватчиков, потенциально ответственных за убийство военнослужащего

Российские оккупанты (Фото: ресурс оккупантов)

Правоохранители установили личность жестоко убитого россиянами украинского защитника в Донецкой области. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.

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Пока ведомство не может назвать имени военного, потому что продолжаются процедуры для окончательного подтверждения его данных, написал чиновник.

По его словам, правоохранители также идентифицировали российских командиров, потенциально ответственных за обезглавление украинского военного – проводится проверка данных.

"Мы получили информацию, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, убить их с бесчеловечной жестокостью — путем обезглавления. Факт обезглавления украинского защитника зафиксирован в Донецкой области", – написал Костин 18 июня.

Тогда же он опубликовал фотографию: на ней видна поврежденная машина ВСУ, на капоте которой лежит глава украинского военного

1 апреля представитель омбудсмена Кононенко сообщил, что больше всего случаев казней российскими оккупантами украинских военнопленных было зафиксировано на Авдеевском направлении.

4 июня Костин сообщал, что за время полномасштабной войны оккупанты казнили по меньшей мере 61 украинского военнопленного, о подозрениях поставлен в известность четырех россиян, вынесен один приговор суда.

19 июня ГУР установило причастных к казни четырех украинских военнопленных в мае возле села Роботино Запорожской области.

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