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ЗСУ рухаються в бік Мелітополя і Бердянська, РФ безуспішно штурмує на сході – мапа

Этот материал также доступен на русском
08.07.2023, 19:50
ЗСУ рухаються в бік Мелітополя і Бердянська, РФ безуспішно штурмує на сході – мапа - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Протягом доби вздовж всієї лінії фронту відбулось понад 25 бойових зіткнень, окупанти продовжують намагатись наступати на сході, а Сили оборони просуваються на півдні. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Куп’янському напрямку противник намагався наступати в районах Берестового, Новоселівського та Стельмахівки Луганської області. Українські воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога.

ЗСУ рухаються в бік Мелітополя і Бердянська, РФ безуспішно штурмує на сході – мапа

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити ЗСУ із займаних позицій у районі Веселого Донецької області, успіху не мав.

ЗСУ рухаються в бік Мелітополя і Бердянська, РФ безуспішно штурмує на сході – мапа
 
На Авдіївському напрямку ворог здійснював безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського.

ЗСУ рухаються в бік Мелітополя і Бердянська, РФ безуспішно штурмує на сході – мапа

На Мар’їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії Сили оборони відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. 

На Шахтарському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області.

ЗСУ рухаються в бік Мелітополя і Бердянська, РФ безуспішно штурмує на сході – мапа

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", – повідомили у Генштабі.

  • 7 липня у Міноборони заявили, що Росія втрачає на півдні у 5,3 раза більше особового складу, ніж Україна під час контрнаступу. Сили оборони фактично "перемолочують" окупантів та їхню техніку. 

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Оксана Житнюк
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