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ВСУ двигаются в сторону Мелитополя и Бердянска, РФ безуспешно штурмует на востоке – карта

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2023, 19:50
ВСУ двигаются в сторону Мелитополя и Бердянска, РФ безуспешно штурмует на востоке – карта - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

В течение суток по всей линии фронта произошло более 25 боевых столкновений, оккупанты продолжают пытаться наступать на востоке, а Силы обороны продвигаются на юге. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении противник пытался наступать в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Украинские воины стойко держат оборону, отбили все атаки врага.

ВСУ двигаются в сторону Мелитополя и Бердянска, РФ безуспешно штурмует на востоке – карта

На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить ВСУ с занимаемых позиций в районе Веселого Донецкой области, успеха не имел.

ВСУ двигаются в сторону Мелитополя и Бердянска, РФ безуспешно штурмует на востоке – карта

На Авдеевском направлении враг совершал безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского.

ВСУ двигаются в сторону Мелитополя и Бердянска, РФ безуспешно штурмует на востоке – карта

На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии Силы обороны отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в райне Благодатного Донецкой области.

ВСУ двигаются в сторону Мелитополя и Бердянска, РФ безуспешно штурмует на востоке – карта

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – сообщили в Генштабе.

  • 7 июля в Минобороны заявили, что Россия теряет на юге в 5,3 раза больше личного состава, чем Украина во время контрнаступления. Силы обороны фактически "перемалывают" оккупантов и их технику.

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Оксана Житнюк
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