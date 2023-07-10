ЗСУ ліквідували 440 окупантів, знищили 7 танків та засіб ППО – Генштаб

Впродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 440 окупантів, 7 танків, 5 артилерійських систем та засіб протиповітряної оборони. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян на 10 липня 2023 року орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 234 480 (+440) осіб ліквідовано;

‒ танків ‒ 4085 (+7);

‒ бойових броньованих машин ‒ 7966 (+2);

‒ артилерійських систем – 4371 (+5);

‒ РСЗВ – 668 (+0);

‒ засобів ППО ‒ 414 (+1);

‒ літаків – 315 (+0);

‒ гелікоптерів – 309 (+0);

‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3686 (+1);

‒ крилатих ракет ‒ 1271;

‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0);

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 6937 (+8);

‒ спеціальної техніки ‒ 632 (+4).

Сьогодні у Генштабі повідомили, що за минулу добу ЗСУ продовжили наступ на Бердянськ та Мелітополь, а російські загарбники атакують у районах Кремінної, Бахмута та Донецька.

Президент Зеленський в інтерв'ю ABCnews заявив, що українцям достатньо буде лише однієї перемоги у війні.

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