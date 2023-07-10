ЗСУ ліквідували 440 окупантів, знищили 7 танків та засіб ППО – Генштаб
Впродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 440 окупантів, 7 танків, 5 артилерійських систем та засіб протиповітряної оборони. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на 10 липня 2023 року орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 234 480 (+440) осіб ліквідовано;
‒ танків ‒ 4085 (+7);
‒ бойових броньованих машин ‒ 7966 (+2);
‒ артилерійських систем – 4371 (+5);
‒ РСЗВ – 668 (+0);
‒ засобів ППО ‒ 414 (+1);
‒ літаків – 315 (+0);
‒ гелікоптерів – 309 (+0);
‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3686 (+1);
‒ крилатих ракет ‒ 1271;
‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0);
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 6937 (+8);
‒ спеціальної техніки ‒ 632 (+4).
- Сьогодні у Генштабі повідомили, що за минулу добу ЗСУ продовжили наступ на Бердянськ та Мелітополь, а російські загарбники атакують у районах Кремінної, Бахмута та Донецька.
- Президент Зеленський в інтерв'ю ABCnews заявив, що українцям достатньо буде лише однієї перемоги у війні.
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