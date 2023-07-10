ВСУ ликвидировали 440 оккупантов, уничтожили 7 танков и средство ПВО – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 440 оккупантов, 7 танков, 5 артиллерийских систем и средство противовоздушной обороны. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 10 июля 2023 года ориентировочно составили:
‒ личного состава ‒ около 234 480 (+440) человек ликвидировано;
‒ танков ‒ 4085 (+7);
‒ боевых бронированных машин ‒ 7966 (+2);
‒ артиллерийских систем ‒ 4371 (+5);
‒ РСЗО ‒ 668 (+0);
‒ средств ПВО ‒ 414 (+1);
‒ самолетов ‒ 315 (+0);
‒ вертолетов ‒ 309 (+0);
‒ БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 3686 (+1);
‒ крылатых ракет ‒ 1271;
‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0);
‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6937 (+8);
‒ специальной техники ‒ 632 (+4).
- Сегодня в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки ВСУ продолжили наступление на Бердянск и Мелитополь, а российские захватчики атакуют в районах Кременной, Бахмута и Донецка.
- Президент Зеленский в интервью ABCnews заявил, что украинцам достаточно будет только одной победы в войне.
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