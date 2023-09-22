ВСУ заявили про "катастрофічні" втрати у ВДВ Росії. У десантники вербують карних злочинців
У Збройних Силах України заявили про "катастрофічні" втрати у Повітряно-десантних військах Росії. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Військові заявляють, що через величезні втрати та для комплектування підрозділів ПДВ у Краснодарському краї РФ проводять агітацію в місцях позбавлення волі.
Ув'язненим обіцяють дострокове звільнення з колоній за контракт з армією Росії до закінчення війни.
У 2014 році бригада брала участь в окупації Криму (десантники штурмували парламент Криму, переодягнувшись у форму українського "Беркута") та у захопленні Іловайська.
На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому та березні 2022 року їй було поставлено завдання захопити аеродром Гостомель.
- 18 вересня повідомлялося, що за минулий тиждень на південному фронті Сили оборони звільнили територію 5,2 кв. км у районі Роботиного.
- Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.
- Головком Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів зустріч із командувачами та командирами оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" на Оріхівському напрямку — відео.
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