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ВСУ заявили о "катастрофических" потерях в ВДВ России. В десантники вербуют уголовников

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 08:28
ВСУ заявили о
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В Вооруженных Силах Украины заявили о "катастрофических" потерях в Воздушно-десантных войсках России. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что из-за огромных потерь и для комплектования подразделений ВДВ в Краснодарском крае РФ проводят агитацию в местах лишения свободы. 

Заключенным обещают досрочное освобождение из колоний в обмен на контракт с армией России до окончания войны. 

Недавно Силы обороны ликвидировали командира 31 десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ полковника Андрея Кондрашкина.

В 2014 году бригада участвовала в оккупации Крыма (десантники штурмовали парламент Крыма, переодевшись в форму украинского "Беркута") и в захвате Иловайска.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале и марте 2022 года ей была поставлена задача захватить аэродром Гостомель.

  • 18 сентября сообщалось, что за прошедшую неделю на южном фронте Силы обороны освободили территорию 5,2 кв. км в районе Работино.
  • Элитные подразделения РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ, говорилось в сводке ISW.
  • Главком Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой провел встречу с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Ореховском направлении — видео. 

Читайте также: ВСУ: Трасса Бахмут-Горловка под огневым контролем. Наши потери в семь-восемь раз меньше

Дмитрий Гриниченко
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