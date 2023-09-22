ВСУ заявили о "катастрофических" потерях в ВДВ России. В десантники вербуют уголовников
В Вооруженных Силах Украины заявили о "катастрофических" потерях в Воздушно-десантных войсках России. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявляют, что из-за огромных потерь и для комплектования подразделений ВДВ в Краснодарском крае РФ проводят агитацию в местах лишения свободы.
Заключенным обещают досрочное освобождение из колоний в обмен на контракт с армией России до окончания войны.
В 2014 году бригада участвовала в оккупации Крыма (десантники штурмовали парламент Крыма, переодевшись в форму украинского "Беркута") и в захвате Иловайска.
В начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале и марте 2022 года ей была поставлена задача захватить аэродром Гостомель.
- 18 сентября сообщалось, что за прошедшую неделю на южном фронте Силы обороны освободили территорию 5,2 кв. км в районе Работино.
- Элитные подразделения РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ, говорилось в сводке ISW.
- Главком Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой провел встречу с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Ореховском направлении — видео.
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