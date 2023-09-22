ВСУ заявили о "катастрофических" потерях в ВДВ России. В десантники вербуют уголовников

В Вооруженных Силах Украины заявили о "катастрофических" потерях в Воздушно-десантных войсках России. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что из-за огромных потерь и для комплектования подразделений ВДВ в Краснодарском крае РФ проводят агитацию в местах лишения свободы.

Заключенным обещают досрочное освобождение из колоний в обмен на контракт с армией России до окончания войны.

Недавно Силы обороны ликвидировали командира 31 десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ полковника Андрея Кондрашкина.

В 2014 году бригада участвовала в оккупации Крыма (десантники штурмовали парламент Крыма, переодевшись в форму украинского "Беркута") и в захвате Иловайска. В начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале и марте 2022 года ей была поставлена задача захватить аэродром Гостомель.

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