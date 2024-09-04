Втеча Дмитрука за кордон. Одного із підозрюваних у переправленні нардепа заарештували

Підозрюваний може вийти з-під варти під заставу в сумі 5 млн грн

Підозрюваний (Фото: ДБР)

Суд в Одесі обрав запобіжний захід одному з тих, хто допомагав депутату Верховної Ради незаконно виїхати за кордон. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

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ДБР не називає імені нардепа, але, судячи з оприлюдненої інформації, йдеться про депутата Верховної Ради Артема Дмитрука.

Рішенням Київського районного суду Одеси підозрюваного в переправленні нардепа за кордон взяли під варту на два місяці з правом внесення застави в розмірі 5 млн грн.

ДБР нагадало, що 23 серпня нардеп, який підозрюється у нападах на громадян незаконно перетнув кордон з Молдовою. За даними слідства, йому допомогли троє людей. Їм наразі повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон.

Двоє, зокрема організатор, втекли за кордон, одного було затримано. Останній контролював та інформував спільників про наявність патрулів поблизу прикордонного пункту, де відбувалась втеча, стверджують правоохоронці.

Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

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