Побег Дмитрука за границу. Одного из подозреваемых в переправке нардепа арестовали

Подозреваемый может выйти из-под стражи под залог в сумме 5 млн грн

Подозреваемый (Фото: ГБР)

Суд в Одессе избрал меру пресечения одному из тех, кто помогал депутату Верховной Рады незаконно выехать за границу. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

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ГБР не называет имени нардепа, но, судя по обнародованной информации, речь идет о депутате Верховной Рады Артеме Дмитруке.

Решением Киевского районного суда Одессы подозреваемого в переправке нардепа за границу заключили под стражу на два месяца с правом внесения залога в размере 5 млн грн.

ГБР напомнило, что 23 августа подозреваемый в нападениях на граждан нардеп незаконно пересек границу с Молдовой. По данным следствия, ему помогли три человека. Им сейчас объявлено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу.

Двое, в том числе организатор, скрылись за границу, один был задержан. Последний контролировал и информировал сообщников о наличии патрулей вблизи пограничного пункта, где проходил побег, утверждают правоохранители.

Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

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