Побег Дмитрука за границу. Одного из подозреваемых в переправке нардепа арестовали
Суд в Одессе избрал меру пресечения одному из тех, кто помогал депутату Верховной Рады незаконно выехать за границу. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
ГБР не называет имени нардепа, но, судя по обнародованной информации, речь идет о депутате Верховной Рады Артеме Дмитруке.
Решением Киевского районного суда Одессы подозреваемого в переправке нардепа за границу заключили под стражу на два месяца с правом внесения залога в размере 5 млн грн.
ГБР напомнило, что 23 августа подозреваемый в нападениях на граждан нардеп незаконно пересек границу с Молдовой. По данным следствия, ему помогли три человека. Им сейчас объявлено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу.
Двое, в том числе организатор, скрылись за границу, один был задержан. Последний контролировал и информировал сообщников о наличии патрулей вблизи пограничного пункта, где проходил побег, утверждают правоохранители.
Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
- 25 августа Дмитруку было объявлено подозрение по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве, произошедших в 2022 и 2023 годах. Ранее в тот же день СМИ сообщали, что он уехал в Молдову.
- Впоследствии ГБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы.
- 29 августа суд заочно арестовал Дмитрука без определения залога.
- 2 сентября правоохранители вручили подозрение трем лицам, которые помогли Дмитруку незаконно пересечь границу с Молдовой.
Читайте также: В день побега Дмитрука из Украины за ним установили внешнее наблюдение – расследование УП