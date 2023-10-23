Втрати Росії: ЗСУ знищили 870 окупантів, десятки одиниць техніки та 25 артстволів
23.10.2023, 08:23
Снайпер ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Збройні Сили України знищили 870 російських окупантів, десятки одиниць техніки та 25 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового та Роботиного, за день на фронті сталося понад 90 бойових зіткнень.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 294 700 (+870),
– танків – 5093 (+12),
– бойових броньованих машин – 9653 (+22),
– артилерійських систем – 7057 (+25),
– РСЗВ – 825,
– засобів ППО – 551 (+2),
– літаків – 320,
– вертольотів – 324,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5345 (+6),
– крилатих ракет – 1536 (+1),
– кораблів /катерів – 20,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 9419 (+15),
– спеціальної техніки – 998 (+7).
- 19 жовтня головком ВСУ Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок, де активізувалися та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.
- Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку дещо знизилася активність ворога, але він продовжує йти вперед.
- Тунелі та роботизовані машинки для БК. ЗСУ розповіли про нову тактику РФ під Авдіївкою.
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