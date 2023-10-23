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Втрати Росії: ЗСУ знищили 870 окупантів, десятки одиниць техніки та 25 артстволів

Этот материал также доступен на русском
23.10.2023, 08:23
Втрати Росії: ЗСУ знищили 870 окупантів, десятки одиниць техніки та 25 артстволів - Фото
Снайпер ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України знищили 870 російських окупантів, десятки одиниць техніки та 25 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового та Роботиного, за день на фронті сталося понад 90 бойових зіткнень.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 294 700 (+870),
– танків – 5093 (+12),
– бойових броньованих машин – 9653 (+22),
– артилерійських систем – 7057 (+25),
– РСЗВ – 825,
– засобів ППО – 551 (+2),
– літаків – 320,

– вертольотів – 324,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5345 (+6),
– крилатих ракет – 1536 (+1),
– кораблів /катерів – 20,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 9419 (+15),
– спеціальної техніки – 998 (+7).
  • 19 жовтня головком ВСУ Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок, де активізувалися та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.
  • Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку дещо знизилася активність ворога, але він продовжує йти вперед.
  • Тунелі та роботизовані машинки для БК. ЗСУ розповіли про нову тактику РФ під Авдіївкою.

Дивіться також Авдіївка. FPV-дрон знищив "Сонцепек" росіян. Відео детонації термобаричних снарядів

Дмитро Гриниченко
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