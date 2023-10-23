Втрати Росії: ЗСУ знищили 870 окупантів, десятки одиниць техніки та 25 артстволів

Збройні Сили України знищили 870 російських окупантів, десятки одиниць техніки та 25 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового та Роботиного, за день на фронті сталося понад 90 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 294 700 (+870),

– танків – 5093 (+12),

– бойових броньованих машин – 9653 (+22),

– артилерійських систем – 7057 (+25),

– РСЗВ – 825,

– засобів ППО – 551 (+2),

– літаків – 320,



– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5345 (+6),

– крилатих ракет – 1536 (+1),

– кораблів /катерів – 20,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 9419 (+15),

– спеціальної техніки – 998 (+7).

19 жовтня головком ВСУ Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок, де активізувалися та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.

Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку дещо знизилася активність ворога, але він продовжує йти вперед.

Тунелі та роботизовані машинки для БК. ЗСУ розповіли про нову тактику РФ під Авдіївкою.

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