Потери России: ВСУ уничтожили 870 оккупантов, десятки единиц техники и 25 артстволов
23.10.2023, 08:23
Снайпер ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины уничтожили 870 российских оккупантов, десятки единиц техники и 25 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Утром военные заявляли, что россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового и Работино, за день на фронте произошло более 90 боевых столкновений.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 294 700 (+870),
— танков — 5093 (+12),
— боевых бронированных машин — 9653 (+22),
— артиллерийских систем — 7057 (+25),
— РСЗО — 825,
— средств ПВО — 551 (+2),
— самолетов — 320,
— вертолетов — 324,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 5345 (+6),
— крылатых ракет — 1536 (+1),
— кораблей / катеров — 20,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 9419 (+15),
— специальной техники — 998 (+7).
- 19 октября главком ВСУ Залужный посетил Авдеевку и Купянское направление, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики. Там он провел штабную работу с командующими и командирами бригад.
- Спикер ВСУ Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед.
- Тоннели и роботизированные машинки для БК. ВСУ рассказали о новой тактике РФ под Авдеевкой.
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