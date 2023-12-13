Вивчають "юридичні аспекти": в Австрії пояснили, чому гальмують 12-й пакет санкцій проти РФ

За даними видання Politico, Австрія гальмує процес впровадження 12-то пакету санкцій проти РФ через "юридичні аспекти"

Відень (Фото: LIGA.net)

12-й пакет санкцій ЄС проти Росії, який запропонований Єврокомісією країнам ЄС у середині листопада та зосереджений на заходах, спрямованих на боротьбу з обходом санкцій, і включає заборону на російські діаманти, перебуває в підвішеному стані через внутрішні перевірки з боку Австрії. Про це повідомляє Politico із посиланням на п'ятьох європейських дипломатів.

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За словами дипломатів, у вівторок найвищі посланці ЄС досягли домовленості щодо ухвалення пакету, однак Відень загальмував процес, оскільки спочатку хоче провести внутрішні перевірки.

"Ми не заперечуємо проти пакету. Ми повинні вивчити юридичні аспекти", – сказав австрійський чиновник.

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Видання зазначило, що затримання відродило спогади про блокаду Угорщиною та Грецією попереднього пакету санкцій до літа, коли ці дві країни використовували санкції як політичний важіль, щоб вивести свої компанії зі списку "спонсорів війни" в Україні. Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International досі перебуває у списку спонсорів війни.

Вчора кореспондент Радіо Свобода Рікард повідомляв, що посли країн-членів ЄС не узгодили 12-й пакет через позицію Австрії щодо включення Raiffeisen Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Офіційний Відень до цього часу не виходив із такими претензіями.

ДОВІДКА. Внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є репутаційним інструментом. Усі зазначені у переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб та організацій із підвищеним ризиком і використовується у світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

Дипломати, однак, сподіваються, що це не поставить під загрозу пакет допомоги надовго. За словами одного зі співрозмовників журналістів, "розмови пройшли порівняно гладко".

"Ми впевнені, що зможемо оголосити деталі пакету [в четвер] протягом дня", – наголосив він.

Заборону на імпорт алмазів із Росії та запровадження непрямих обмежень раніше анонсував голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

17 листопада EU Observer із посиланням на проєкт документа писав, що заборона на імпорт російських алмазів торкнеться ювелірних виробів.

Окрім заборони на імпорт російських алмазів ЄС у рамках 12-го пакету антиросійських санкцій пропонує ввести заборону на експорт до РФ деяких типів верстатів та деталей до них.

6 грудня "Велика сімка" оголосила про наміри до нового року запровадити обмеження на російські алмази.

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