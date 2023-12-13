Изучают "юридические аспекты": в Австрии объяснили, почему тормозят санкции против РФ

Вена (Фото: LIGA.net)

12-й пакет санкций ЕС против России, который предложен Еврокомиссией странам ЕС в середине ноября и сосредоточен на мерах, направленных на борьбу с обходом санкций, и включает запрет на российские бриллианты, находится в подвешенном состоянии из-за внутренних проверок со стороны Австрии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов.

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По словам дипломатов, во вторник высшие посланники ЕС достигли договоренности относительно принятия пакета, однако Вена затормозила процесс, поскольку сначала хочет провести внутренние проверки.

"Мы не возражаем против пакета. Мы должны изучить юридические аспекты", – сказал австрийский чиновник.

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Издание отметило, что задержка возродила воспоминания о блокаде Венгрией и Грецией предыдущего пакета санкций до лета, когда эти две страны использовали санкции как политический рычаг, чтобы вывести свои компании из списка спонсоров войны в Украине. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International до сих пор находится в списке спонсоров войны.

Вчера корреспондент Радио Свобода Рикард сообщал, что послы стран-членов ЕС не согласовали 12-й пакет из-за позиции Австрии по включению Raiffeisen Bank в перечень международных спонсоров войны. Официальная Вена до сих пор не выходила с такими претензиями.

СПРАВКА. Внесение в список международных спонсоров войны является репутационным инструментом. Все указанные в списке компании вносятся в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется в мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

Дипломаты, однако, надеются, что это не поставит под угрозу пакет помощи надолго. По словам одного из собеседников журналистов, "разговоры прошли относительно гладко".

"Мы уверены, что сможем объявить детали пакета [в четверг] в течение дня", – подчеркнул он.

Запрет на импорт алмазов из России и введение косвенных ограничений ранее анонсировал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

17 ноября EU Observer со ссылкой на проект документа писал, что запрет на импорт российских алмазов коснется ювелирных изделий.

Помимо запрета на импорт российских алмазов ЕС в рамках 12-го пакета антироссийских санкций предлагает ввести запрет на экспорт в РФ некоторых типов станков и деталей к ним.

6 декабря "Большая семерка" объявила о намерениях к новому году ввести ограничения на российские алмазы.

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