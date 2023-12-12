В Австрії та Німеччині думають, що членство України зменшить політичну силу ЄС – опитування

Згідно з опитуванням у європейському суспільстві є широка опозиція стосовно приєднання Туреччини до блоку, однак воно відкрите до України

Європейська рада з питань закордонних справ у Брюсселі (Фото: EPA, OLIVIER HOSLET)

Європейці загалом відкриті до ідеї приєднання України до ЄС, попри можливі витрати та ризики, однак в Австрії та Німеччині фігурує думка, що членство України зменшить політичну силу ЄС. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на соціальне опитування Європейської ради з міжнародних відносин.

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Результати опитування показали, що загалом європейці позитивно налаштовані на перспективу приєднання України до ЄС. Найбільше підтримки — серед жителів Данії та Польщі.

Водночас вступ Молдови та Чорногорії підтримують менше опитаних європейців.

Ще більш прохолодна реакція — щодо приєднання до блоку Албанії, Боснії, Грузії, Косова, Північної Македонії та Сербії. У Туреччини в цьому плані є "широка опозиція".

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Результати опитування показали, що загалом європейці позитивно налаштовані на перспективу приєднання України до ЄС. Найбільше підтримки — серед жителів Данії (50%) та Польщі (47%).

У Румунії 32% — "за" та 29% — "проти" приєднання України, у Німеччині 37% – "за", 39% – "проти", у Франції 29% – "за", 35% – "проти". В Австрії 52% були проти вступу України.

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Багато європейців не побачили економічної вигоди від членства Києва в ЄС. Тоді як 43% респондентів у Польщі та 37% у Румунії побачили позитивний вплив на економіку ЄС, 54% у Данії та 46% в Австрії передбачили значні витрати.

Також були побоювання щодо впливу розширення на політичну силу ЄС у світі. Найбільш оптимістичними щодо цього були Польща та Данія, де 43% та 35% громадян вважають, що вступ України матиме позитивний вплив.

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Однак в Австрії (42%) та Німеччині (32%) найбільш поширеною була думка, що членство України зменшить політичну силу ЄС у світі, тоді як респонденти у Франції та Румунії розділилися порівну щодо цього питання.

Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу 2022 року. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати з Україною та Молдовою переговори про вступ до блоку.

11 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше з початку великої війни зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто. Кулеба розповів, що на саміті Європейської ради, який відбудеться 14-15 грудня, західні лідери розглянуть чотири питання, пов'язаних з Україною та її євроінтеграцією.

Президент Зеленський у гостьовій ложі парламенту Аргентини зустрівся і коротко поговорив із прем'єр-міністром Угорщини Орбаном.

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