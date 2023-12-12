В Австрии и Германии думают, что членство Украины уменьшит политическую силу ЕС – опрос

Согласно опросу в европейском обществе есть широкая оппозиция относительно присоединения Турции к блоку, однако оно открыто к Украине

Европейский совет по иностранным делам в Брюсселе (Фото: EPA, OLIVIER HOSLET)

Европейцы в целом открыты к идее присоединения Украины к ЕС, несмотря на возможные расходы и риски, однако в Австрии и Германии фигурирует мнение, что членство Украины уменьшит политическую силу ЕС. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на социальный опрос Европейского совета по международным отношениям.

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Результаты опроса показали, что европейцы в целом позитивно настроены на перспективу присоединения Украины к ЕС. Больше поддержки — среди жителей Дании и Польши.

При этом вступление Молдовы и Черногории поддерживает меньшее количество опрошенных европейцев.

Еще более прохладная реакция относительно присоединения к блоку Албании, Боснии, Грузии, Косово, Северной Македонии и Сербии. У Турции в этом плане есть "широкая оппозиция".

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Результаты опроса показали, что европейцы в целом позитивно настроены на перспективу присоединения Украины к ЕС. Больше всего поддержки среди жителей Дании (50%) и Польши (47%).

В Румынии 32% – "за" и 29% – "против" присоединения Украины, в Германии 37% – "за", 39% – "против", во Франции 29% – "за", 35% – "против". В Австрии 52% были против вступления Украины.

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Многие европейцы не увидели экономической выгоды от членства Киева в ЕС. Тогда как 43% респондентов в Польше и 37% в Румынии увидели положительное влияние на экономику ЕС, 54% в Дании и 46% в Австрии предсказали значительные расходы.

Также были опасения относительно влияния расширения на политическую силу ЕС в мире. Наиболее оптимистичными в этом отношении были Польша и Дания, где 43% и 35% граждан считают, что вступление Украины окажет положительное влияние.

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Однако в Австрии (42%) и Германии (32%) наиболее распространено мнение, что членство Украины уменьшит политическую силу ЕС в мире, тогда как респонденты во Франции и Румынии разделились поровну в этом вопросе.

Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в блок.

11 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые с начала большой войны встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто. Кулеба рассказал, что на саммите Европейского совета, который состоится 14-15 декабря, западные лидеры рассмотрят четыре вопроса, связанных с Украиной и ее евроинтеграцией.

Президент Зеленский в гостевой ложе парламента Аргентины встретился и коротко побеседовал с премьер-министром Венгрии Орбаном.

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