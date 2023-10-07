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У Миколаєві чули вибухи, але вони були не в місті. Тривога триває

Этот материал также доступен на русском
07.10.2023, 14:10
У Миколаєві чули вибухи, але вони були не в місті. Тривога триває - Фото
Ракета С-300 (Ілюстративне фото: LB.ua)
доповнено

У Миколаєві було чути звук вибуху, повідомляє Суспільне. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

14:09. Оголошено повітряну тривогу.

14:11. У Миколаєві чути звук вибуху, пише Суспільне.

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістики у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

14:12. "Миколаїв – не знімаємо. Залишайтесь у безпечних місцях. Всю офіційну інформацію надам згодом", – пише міський голова Миколаєва.

ДОПОВНЕНО О 15:35. Кім о 14:55 написав, що "вибухи не в Миколаєві, відповідні служби вже виїхали на місце".

Тривога в області станом на цей час триває.

  • У ніч проти 7 жовтня Росія здійснила ракетну атаку на Одещині надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Є влучання в пансіонат та зерносховище.
  • Також цієї ночі у Миргороді Полтавської області прогриміли щонайменше два вибухи.
Артем Джеріпа, Оксана Житнюк
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війнавибухмиколаївбалістика
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