UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Звук взрыва в Николаеве, тревога по областям из-за угрозы баллистики

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2023, 14:10
Звук взрыва в Николаеве, тревога по областям из-за угрозы баллистики - Фото
Ракета С-300 (Иллюстративное фото: LB.ua)

В Николаеве был слышен звук взрыва, сообщает Суспільне. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

14:09. Объявлена воздушная тревога.

14:11. В Николаеве слышен звук взрыва, пишет Общественное.

Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистики в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

14:12. "Николаев – не снимаем. Оставайтесь в безопасных местах. Всю официальную информацию предоставим впоследствии", – пишет городской голова Николаева.

Новость дополняется...

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавзрывНиколаевбаллистика
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 