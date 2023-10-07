Звук взрыва в Николаеве, тревога по областям из-за угрозы баллистики
07.10.2023, 14:10
Ракета С-300 (Иллюстративное фото: LB.ua)
В Николаеве был слышен звук взрыва, сообщает Суспільне. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
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14:09. Объявлена воздушная тревога.
14:11. В Николаеве слышен звук взрыва, пишет Общественное.
Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистики в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
14:12. "Николаев – не снимаем. Оставайтесь в безопасных местах. Всю официальную информацию предоставим впоследствии", – пишет городской голова Николаева.
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