WSJ: У Трампа ще до його перемоги на виборах у 2024-му вивчали можливість третього терміну

У Білому домі стверджують, що "занадто рано думати про третій термін"

Дональд Трамп (Фото: Alexander Drago / EPA)

Адвокат президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Борис Епштейн ще до виборів у 2024 році говорив про його можливість балотуватися у 2028-му. Про це повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на неназваного співрозмовника, з яким зустрічався Епштейн.

У матеріалі йдеться, що зустріч відбулася наприкінці 2023 року. На ній Епштейн сказав, що Трамп не обов’язково буде обмежуватися двома термінами на посаді президента.

Адвокат додав, що вивчив закон – і вірить, що Трамп зможе знову балотуватися у 2028 році. Тоді його коментарі сприйняли кумедними й жартували, що Епштейн уже почав планувати третій термін ще до того, як Трамп виграв праймериз Республіканської партії у 2024 році.

"Але через 18 місяців ця людина озирається на розмову з тривогою, оскільки Трамп відкрито грає з тим, щоб залишитися на посаді після закінчення терміну його повноважень", – зазначили журналісти.

Епштейн, який зараз є радником Трампа, не дав коментарів до цієї статті. Водночас директор із комунікацій Білого дому Стівен Ченг сказав, що "занадто рано думати про третій термін".

Днями Трамп заявив, що він "не жартує" щодо того, щоб залишитися на посаді після завершення другого терміну в січні 2029 року. В інтерв’ю NBC News президент США вказав на неназвані "методи" отримання ще чотирьох років на посаді.

Деякі з радників Трампа відкидають занепокоєння і стверджують, що президент США тролить медіа та лібералів. Інші близькі до американського президента особи стверджують, що таким чином він відвертає увагу від скандалу з витоком в Signal.

Але деякі високопоставлені республіканці приватно сказали, що вірять Трампу на слово, і вважають, що він може спробувати залишитися на посаді.

"Той факт, що Епштейн обговорював це питання з іншими, свідчить про те, що деякі з найближчих радників Трампа також досліджували цю ідею", – робить висновок медіа.

За американським законодавством Трампу заборонено обиратися на третій термін. 22-га поправка до Конституції говорить, що президенти не можуть обиратися більш ніж на два терміни.

6 листопада 2024 року Трамп оголосив про перемогу на виборах президента США. Він пообіцяв, що новий термін буде "справжньою золотою епохою" для країни.

20 січня 2025 року Трамп офіційно став 47-м президентом США. Церемонія інавгурації відбулася у Капітолії.