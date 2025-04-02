WSJ: У Трампа еще до его победы на выборах в 2024-м изучали возможность третьего срока

В Белом доме утверждают, что "слишком рано думать о третьем сроке"

Дональд Трамп (Фото: Alexander Drago / EPA)

Адвокат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Борис Эпштейн еще до выборов в 2024 году говорил о его возможности баллотироваться в 2028-м. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного собеседника, с которым встречался Эпштейн.

В материале говорится, что встреча прошла в конце 2023 года. На ней Эпштейн сказал, что Трамп не обязательно будет ограничиваться двумя сроками в должности президента.

Адвокат добавил, что изучил закон – и верит, что Трамп сможет снова баллотироваться в 2028 году. Тогда его комментарии восприняли смешными и шутили, что Эпштейн уже начал планировать третий срок еще до того, как Трамп выиграл праймериз Республиканской партии в 2024 году.

"Но через 18 месяцев этот человек оглядывается на разговор с тревогой, поскольку Трамп открыто играет с тем, чтобы остаться в должности после истечения срока его полномочий", — отметили журналисты.

Эпштейн, который сейчас является советником Трампа, не дал комментарии к этой статье. В то же время директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг сказал, что "слишком рано думать о третьем сроке".

На днях Трамп заявил, что он "не шутит" по поводу того, чтобы остаться в должности после завершения второго срока в январе 2029 года. В интервью NBC News президент США указал на неназванные "методы" получения еще четырех лет в должности.

Некоторые из советников Трампа отвергают беспокойство и утверждают, что президент США троллит медиа и либералов. Другие близкие к американскому президенту лица утверждают, что таким образом он отвлекает внимание от скандала с утечкой в Signal.

Но некоторые высокопоставленные республиканцы приватно сказали, что верят Трампу на слово, и считают, что он может попытаться остаться в должности.

"Тот факт, что Эпштейн обсуждал этот вопрос с другими, свидетельствует о том, что некоторые из ближайших советников Трампа также исследовали эту идею", — делает вывод медиа.

По американскому законодательству Трампу запрещено избираться на третий срок. 22-я поправка к Конституции говорит, что президенты не могут избираться более чем на два срока.

6 ноября 2024 года Трамп объявил о победе на выборах президента США. Он пообещал, что новый срок будет "настоящей золотой эпохой" для страны.

20 января 2025 года Трамп официально стал 47-м президентом США. Церемония инаугурации прошла в Капитолии.