Як українці ставляться до множинного громадянства? Майже половина – ніяк: опитування

Паспорт України (Фото: Depositphotos)

22 січня президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт про множинне громадянство та подав його до Верховної Ради. Зокрема, документ передбачає спрощений порядок набуття громадянства для українців, які мають громадянство іншої країни (перелік таких країн регламентуватиметься і є в документі), за винятком громадян країни-агресора.

Загалом 43% українців ставляться до законопроєкту нейтрально. Скоріше негативно та скоріш позитивно до нововведень ставляться приблизно порівну опитаних: по 28% та 27% відповідно. Про це йдеться у результатах нового дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними дослідників, 27% опитаних мають скоріше позитивне враження про законопроєкт, а 28% – скоріше негативне. Водночас майже 43% опитаних мають нейтральне ставлення, а 2% вагаються сказати.

Інфографіка: КМІС

Цифри дослідження показують, що думки стосовно законопроєкту досить подібні за регіонами, хоча на заході нашої країни дещо більше тих, хто має негативне ставлення: 33% таких респондентів. Для порівняння: на півдні – 28%, у центрі – 25%, а на сході – 23%.

Респондентів, що "скоріше позитивно" ставляться до ініціативи, приблизно порівну у центрі (29%), на заході (28%) та на півдні (27%). Найменше таких на сході – 19%.

Водночас найбільш нейтрально до законопроєкту ставляться також на сході – 57%, а найменше на заході – 36%.

Інфографіка: КМІС

"Результати опитування показують, що серед українців немає як виразної критики, так і підтримки законопроєкту про множинне громадянство. Скоріше можна говорити, що суспільство відкрите до комунікації та обміну думок з цього приводу", – пояснив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

За його словами, відчувається брак інформації у людей стосовно того, як законопроєкт працюватиме на практиці та які переваги або ризики він несе для України, наскільки він додає справедливості тощо. Експерт зазначив, що наразі суспільство налаштоване "доволі конструктивно" – тому завданням влади буде організувати належну продуктивну дискусію та схвалити консенсусний законопроєкт.

ДОВІДКА. Опитування проводилося впродовж 5-10 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 1202 респонденти, громадян України віком від 18 років з усіх областей України (за винятком тимчасово окупованої АР Крим). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.



Максимальна похибка – не більше 3,2%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.



Замовник дослідження – громадська організація Центр стратегічних комунікацій "Форум". Текст запитання формулював КМІС, повідомили в інституті у коментарі Опитування проводилося впродовж 5-10 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 1202 респонденти, громадян України віком від 18 років з усіх областей України (за винятком тимчасово окупованої АР Крим). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.Максимальна похибка – не більше 3,2%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.Замовник дослідження – громадська організація Центр стратегічних комунікацій "Форум". Текст запитання формулював КМІС, повідомили в інституті у коментарі LIGA.net

Загальні положення законопроєкту про множинне громадянство можна дізнатися тут.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що росіяни не зможуть отримати українське громадянство після ухвалення закону про множинне громадянство: перелік країн, з якими множинне громадянство буде дозволено, регламентуватиметься.

Голова МЗС зауважив, що військовозобов'язані не зможуть виїхати за кордон, отримавши ще одне громадянство після того, як закон про множинне громадянство буде ухвалено.

Читайте також: Новий церковний календар: що про нього думають і як святкують українці – опитування